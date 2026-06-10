Maitiu Mág Tighearnán (32) verhinderte einen grausamen Mord in Belfast, als ein Asylbewerber aus dem Sudan dem 44-jährigen Stephen O. mit einem Messer den Kopf abschneiden wollte. Tighearnán ging mutig dazwischen und verhinderte den Mord.

Er ist der Held von Belfast : Maitiu Mág Tighearnán (32) verhinderte einen grausamen Mord . Als ein Asylbewerber aus dem Sudan dem 44-jährigen Stephen O. mit einem Messer den Kopf abschneiden wollte, ging er mutig dazwischen.

Der Vorfall auf einer Straße löste zunächst Entsetzen und dann am Dienstagabend schwere Unruhen in der nordirischen Hauptstadt aus. In der "Daily Mail" schildert Tighearnán, der Matt genannt wird, die Ereignisse. Er war zusammen mit einem Freund unterwegs zur Tankstelle, als ein Auto die Straße blockierte. Matt: "Die Frau am Steuer setzte plötzlich schnell zurück, als wollte sie vor etwas fliehen.

"Matt sah, dass vor dem Auto zwei Männer kämpften. Er und sein Begleiter entschlossen sich, die beiden zu trennen. Sein Freund stieg zuerst aus: "Er rief mir zu,der vom Sportunterricht seines Sohnes im Kofferraum lag: "Ich handelte instinktiv, rannte hin und schlug dem Kerl mit dem Hurling-Schläger auf den Kopf. Genau auf die flache Seite, etwa dreimal.

So fest ich konnte". Sein Freund versuchte, den Angreifer von seinem Opfer zu trennen.

"Ich schlug den Kerl erneut, hart, aber es schien ihn nicht zu beeindrucken. Er taumelte jedoch zurück und ließ daseinem Richter vorgeführt. Dort kam heraus: Er soll am Tattag bereits einem Krankenhausmitarbeiter mit dem Tod gedroht haben. Nachdem ein Video der Attacke bekannt wurde, kam es in Belfast zuUnruhen.

Nordirland-Minister Hilary Benn (72) lobte das mutige Eingreifen: "Als sie mit Szenen schrecklicher Gewalt konfrontiert wurden, gingen die Passanten nicht einfach weiter. Stattdessen traten einige von ihnen hervor und griffen unter großer Gefahr für ihre eigene Sicherheit ein, um den Angreifer wegzuziehen und das Opfer zu schützen ... Sie haben das Allerbeste der Menschlichkeit gezeigt und verdienen die tief empfundene Dankbarkeit. "





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