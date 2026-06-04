Maja Chwalinska erreicht Finale der French Open

Die Polin Maja Chwalinska hat eine Sensation hingezaubert, indem sie das Finale der French Open erreicht hat. Sie ist nur die Nummer 114 der Welt und musste sich erst durch die Qualifikation kämpfen.

Die Polin Maja Chwalinska hat eine Sensation hingezaubert, indem sie am Sonnabend das Finale der French Open erreicht hat. Die 24-Jährige ist nur die Nummer 114 der Welt und musste sich erst durch die Qualifikation kämpfen.

Ihre Gegnerin im Finale ist die Russin Mirra Andreeva, die als Nummer 8 der Welt als haushohe Favoritin gilt. Chwalinska ist bereits die zweite Qualifikantin, die ein Grand-Slam-Finale erreicht hat, nach Emma Raducanu bei den US Open 2021. Die Polin ist überwältigt von ihrer Leistung und kann ihr Glück nicht fassen. Sie hat sich durch die Qualifikation kämpfen müssen und hat bereits acht Matches in Paris gemacht.

Ihre Vorbereitung auf den wichtigsten Tag ihres Sportlerlebens besteht darin, den Moment zu genießen und sich dann so gut wie möglich zu erholen





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