Die 30-jährige Maja von Borstel sichert sich den Titel im Speed-Puzzeln und symbolisiert den rasanten Aufschwung der Community in Deutschland mit über 40 Treffs.

Maja von Borstel hält ein dunkelblaues Puzzle-Teil in der Hand, das sich optisch von allen anderen Stücken unterscheidet. Das kleine Element weist drei Löcher auf und verfügt über eine deutliche Verkürzung auf einer Seite sowie ein hervorstehendes Teil, das die 30-Jährige als Nupsi bezeichnet. Für die amtierende Puzzle-Weltmeisterin in der Paar-Kategorie ist dieses Detail sofort erkennbar und dient als unverwechselbarer Marker, der sie von der breiten Masse unterscheidet. Ihr Talent führte sie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Spanien an die Spitze der internationalen Konkurrenz.

Weltmeisterstitel für Maja von Borstel

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Spanien erzielte Maja von Borstel gemeinsam mit ihrer Puzzle-Partnerin Franziska Treber einen klaren Sieg in der Paar-Kategorie. Die beiden benötigten für die Zusammenstellung eines 1000-Teile-Puzzles exakt 43 Minuten und 40 Sekunden, was den ersten Platz bedeutete. Im anschließenden Einzelwettbewerb bestätigte von Borstel ihre hohe Form, indem sie mit 29 Minuten und 31 Sekunden für ein 500-Teile-Puzzle den zweiten Platz belegte. Diese Ergebnisse unterstreichen ihre Dominanz im Speed-Puzzeln auf der globalen Bühne und festigen ihren Status als eine der führenden Akteurinnen dieser Nische.

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Wachstum der Puzzle-Community in Deutschland

Der Puzzle-Verein Deutschland verzeichnet seit seiner Gründung im Januar 2024 ein starkes Wachstum in der Mitgliedschaft. Nach Angaben von Michael Smit, der im Vorstand des Vereins tätig ist, konnte der Verein konstant etwa 200 neue Mitglieder pro Jahr hinzugewinnen, sodass aktuell 560 Mitglieder im Alter von 10 bis 80 Jahren registriert sind. Die überwiegende Mehrzahl der Aktiven sind Frauen, wobei sich eine sehr aktive Community durch Vernetzung und den Austausch von Erfolgen gebildet hat. Die deutschen Puzzletreffs haben sich dabei etabliert, wobei über 40 regelmäßige Treffs existieren und deren Anzahl kontinuierlich steigt.

Einfluss von Influencern und Marken auf den Markt

Sarah Weizenegger, internationale Produktmanagerin für Puzzles bei Ravensburger, beschreibt die aktuelle Entwicklung als bewusst gewähltes Me-Time-Hobby, das heute selbstverständlich gelebt und geteilt wird. Durch Social Media, Influencer und Events ist ein neues Engagement entstanden, das das Puzzeln von einem als nerdig wahrgenommenen Zeitvertreib zu einer mainstream-tauglichen Freizeitbeschäftigung gemacht hat. Ravensburger bringt weltweit jährlich rund 400 neue Puzzles auf den Markt, wobei 500- und 1000-Teile-Puzzles sowie Illustrationen von Landschaften und Skylines besonders beliebt sind. Das größte bekannte Puzzle umfasst satte 40.320 Teile, doch der Massenmarkt bleibt bei den mittleren Kategorien.

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Tägliche Routine und meditative Aspekte

Maja von Borstel, die beruflich als Software-Entwicklerin tätig ist, puzzelt im Durchschnitt ein Puzzle pro Tag und am Wochenende sogar zwei. In ihrem Berliner Wohnraum füllen die Sammlungen vier hohe Bücherregale im Arbeitszimmer und zwei weitere im Wohnzimmer, durchsetzt mit ihren zahlreichen Pokalen. Das Puzzeln empfindet sie als meditativ, da das Finden des passenden Stücks ein befriedigendes Gefühl auslöst. Selbst in der Mittagspause beim Homeoffice oder nach Feierabend juckt es sie in den Fingern, sodass Tage ohne das Hobby selten sind. Ihre Urlaube verbringt sie häufig auf Wettkämpfen, wobei sie in diesem Jahr allein zehn bis zwölf Wettbewerbe absolviert hat.

Strategien für Geschwindigkeit und Vorbereitung

Die Technik des Speed-Puzzelns basiert für Maja von Borstel primär auf Training, wobei Talent eine untergeordnete Rolle spielt. Sie übt intensiv, indem sie 500er-Puzzles immer auf Zeit löst und dabei schnelle Hardstyle-Musik hört, deren Beat sie antreibt. Für die Weltmeisterschaft vorbereitete sie sich mit ihrer Partnerin Franziska Treber ein ganzes Wochenende lang, in dem sie innerhalb von zwei Tagen insgesamt 15 Puzzles mit jeweils 1000 Teilen zusammensetzten. Eine spezielle Fähigkeit von von Borstel ist die Erkennung des sogenannten Piece-Cuts, also der Form der ausgestanzten Teile. Da Ravensburger seit Jahren bei fast allen 500ern dieselbe Form verwendet, kann sie Teile wie das blaue mit dem Nupsi sofort identifizieren, was ihre Geschwindigkeit erheblich steigert.

Zukunftsaussichten und nationale Konkurrenz

Die Nachfrage nach Wettbewerben steigt weiterhin an, was sich an der Deutschen Meisterschaft 2027 zeigt, für die sich 1100 Personen auf 660 Startplätze im Einzelwettbewerb beworben haben. Neben der Deutschen Meisterschaft, die im kommenden Februar in Pforzheim stattfindet, gibt es Puzzle-Marathons und 24-Stunden-Wettbewerbe. Maja von Borstels Familie ist ebenfalls ins Puzzle-Fieber geraten; ihre Mutter und ihr großer Bruder nehmen nun an Wettbewerben teil. Ihr Bruder hat sich sogar für die deutsche Meisterschaft in Pforzheim angemeldet, was zu einer direkten Konkurrenz zwischen Schwester und Bruder führen wird, wobei von Borstel die Chance ihres Bruders jedoch mit einem Lachen verneint.