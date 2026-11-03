Malek El Mala debütiert im FC Kader mit Bruder Said und Trainer Wagner

Malek El Mala steht nach dem 1:1 in Berlin erstmals in der Bundesliga. Sein Bruder Said bleibt unangefochten der Star. Was bedeutet das für die Zukunft?

Malek El Mala hat seine langjährige Wartezeit auf das höchste Niveau des deutschen Fußballs offiziell beendet. Beim 1:1-Unentschieden seines Vereins beim SC Union Berlin erzielte der Angreifer direkt bei seinem Debüt das torwertige Ergebnis und sicherte damit einen wichtigen Punkt für das Team. Es ist die Premierenshow eines der beiden Brüder, die das sportliche Gesicht der Mannschaft prägen und seit vierzig Jahren keine Geschwisterkombination seit den Allofs-Brüdern hervorgebracht hat. Diese historische Situation markiert einen emotionalen und sportlichen Höhepunkt für beide Akteure und die gesamte Organisation.

Said El Mala hat in der Vergangenheit einen beispiellosen Karrieresprung hingelegt. In nur fünfzehn Monaten stieg er vom Drittligaprofi zum Nationalspieler und zum absoluten Leistungsträger auf. Sein Marktwert kletterte innerhalb eines Jahres auf die rekordverdächtige Summe von fünfzig Millionen Euro hoch. Diese finanzielle Dimension war im Verein zuvor noch nicht erreicht worden. Für seinen Bruder Malek ist dieser Wert natürlich nicht direkt erreichbar, doch auch er steht nun vor neuen Chancen.

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Trainer Wagner plant vorsichtig mit Malek

Der 38-jährige Chefcoach René Wagner ist sich der Verletzungsanfälligkeit von Malek El Mala bewusst. Nach zahlreichen Rückschlägen in der Vergangenheit möchte er kein unnötiges Risiko für einen erneuten Ausfall eingehen. Malek kam in Berlin in seinen ersten knapp zwanzig Bundesligaminuten zum Einsatz, doch eine sofortige Rückkehr in die Startelf der kommenden Spieltage ist kaum zu erwarten. Die Gesundheit des Spielers steht vor der sofortigen sportlichen Nützlichkeit.

Ein weiterer Grund für die zurückhaltende Taktik ist die Rückkehr von Konkurrent Ragnar Ache. Der 28-jährige Top-Stürmer hat sich von einer Muskelverletzung erholt und ist pünktlich zum Derby am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder voll einsatzfähig. Dennoch hat Malek El Mala bewiesen, dass er als Joker eine wertvolle Waffe im Kasten ist. Seine Talfahrt aus der Verletzungspirale scheint gestoppt, was ihm zunehmende Einsatzzeiten sichert.

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Transfermarkt sucht weiterhin Verstärkung

Trotz des erfolgreichen Einstands von Malek bleibt die strategische Ausrichtung des Vereins unverändert. Sportvorstand Thomas Kessler, 40 Jahre alt, benötigt aufgrund des langfristigen Ausfalls von Thijs Dallinga (26) zwingend einen weiteren erstklassigen Stürmer für die Winterpause. Der Vertrag beider Brüder läuft noch bis zum Jahr 2031, doch dieser faktische Status ändert nichts an der sportlichen Notwendigkeit. Ein erfahrener Top-Stürmer ist notwendig, um Abstiegsnöte in der Rückrunde zu vermeiden.

Es wäre fahrlässig, die Suche nach einem neuen Akteur nur auf das Potenzial von Malek zu stützen. Der Verein muss im Idealfall auch für die kommende Saison planen können. Malek ist ein Vollblut-Stürmer, dem viele Experten die Bundesliga zutrauen, vorausgesetzt er bleibt über längere Zeiträume hinweg fit. Er wird seinen Marktwert, der aktuell bei 250.000 Euro liegt, in den kommenden Wochen wahrscheinlich auf die eine Millionen-Marke hochtreiben. Das ist jedoch weit entfernt von den Dimensionen seines Bruders.

Bruder-Paket wird teurer auf Transfermarkt

Bisher gab es keine konkreten Angebote für Malek El Mala, und ein Wettbieten in der Größenordnung wie um seinen Bruder Said ist nicht abzusehen. Der erfolgreiche Einstand verändert jedoch die Position des Klubs auf dem Transfermarkt. Anfragen gab es zuvor kaum, doch die Marktchancen verbessern sich durch jede weitere Minute und jedes Tor. Besonders das Thema Doppelwechsel spielt eine Rolle, da Vereine wie Borussia Dortmund bereits früher an einem Paket beider Brüder interessiert waren.

Während der Verein für Malek in der Vergangenheit keine hohen Verkaufssummen erzielen konnte, steigt der Wert des Bruder-Pakets nun mit jedem Auftritt. Das Spiel im Millionen-Poker um Said El Mala wird dadurch komplizierter. Kein Verein wird ein solches Angebot mehr ignorieren können, da der sportliche Mehrwert der Brüder aufeinander abgestimmt ist. Die Zukunft wird zeigen, ob Malek diesen Trend nachhaltig nutzen kann, um sich als eigenständiger Top-Spieler zu etablieren.