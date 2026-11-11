Malek El Mala erzielt ersten Bundesliga-Treffer für den FC Köln

Nach über einem Jahr Wartezeit trifft Malek El Mala in der Bundesliga. Sein Durchbruch stärkt die Perspektiven beider Brüder und erhöht den Marktwert des FC Köln.

Der Weg zum ersten Bundesliga -Treffer von Malek El Mala war im Klub wichtiger als das 1:1 bei Union Berlin selbst. Der 21-jährige Stürmer hat nach mehr als einem Jahr Warten endlich seinen großen Moment erlebt. Im Verein hegt man große Hoffnung, dass er die notwendigen Signale verstanden hat und nun durchstartet.

Vom Abbruch zum Bundesligator

Malek El Mala ist zurückhaltender als sein Bruder Saïd und muss oft angeschoben werden. Diese Eigenschaft zeigte sich bereits in der Jugend, wo er vor dem Wechsel 2023 von Meerbusch in die U19 zu Viktoria Köln den Fußball fast abgehakt hatte. Ex-Berater Daniel Ducoffre trieb ihn damals zu einem Probetraining und zum Neustart mit seinem Bruder an. Bei Viktoria Köln transformierte Trainer Marian Wilhelm den Innenverteidiger in der A-Jugend erfolgreich zum Stürmer und pushte ihn weiter.

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Im Jahr 2025 kam Malek zusammen mit Saïd zum FC Köln. Während der jüngere Bruder bereits Junioren-Nationalspieler war und sofort den Durchbruch schaffte, spielte Malek in der U21. Das Talent war vorhanden, unterstützt durch einen guten Körperbau, gutes Timing und einen soliden Abschluss. Allerdings warfen Verletzungen ihn zurück und ihm wurde fehlende Gier nachgesagt.

Klare Ansagen von Führungsebene

Cheftrainer René Wagner und Sportchef Thomas Kessler machten Malek El Mala deutlich klar, dass sie sein Potenzial sehen, er aber mehr Gas geben müsse. Bei der Vertragsverlängerung der Brüder Ende August bis 2031 wurde das Gehalt von Saïd auf rund drei Millionen Euro pro Jahr angehoben. Das Gehalt von Malek blieb hingegen bei rund 150.000 Euro pro Jahr unverändert. Dies signalisierte eine klare Erwartungshaltung an die Leistung des älteren Bruders.

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In den Wochen nach der Vertragsunterzeichnung scheint etwas mit Malek passiert zu sein. Beim FC wird registriert, dass er engagierter trainiert und professioneller lebt. Seit drei Wochen ist er fester Bestandteil des Profi-Kaders. Das Bundesliga-Debüt in Berlin hat er sich hart erarbeitet und das Tor direkt nach seiner Einwechslung war der Lohn für seine Bemühungen.

Neue Perspektive und Brexit-Hürden

Gegen Leverkusen gelang ihm eine Torvorlage beim 1:2, was ihm eine ganz neue Perspektive eröffnet. Dies gilt auch für den Fall eines Wechsels von Saïd El Mala 2027 nach England. Brentford etwa, das mit dem Nationalspieler im Sommer am weitesten war, wollte nur den Top-Star. Selbst wenn ein Premier-League-Klub Malek einen Vertrag angeboten hätte, um den Bruder zu überzeugen, hätte dieser keine Spielberechtigung erhalten. Seit dem Brexit müssen Profis aus der EU ein Punktesystem erfüllen.

Fünfzehn Punkte sind nötig, berechnet nach einem genau definierten Schlüssel, der Klub, Liga und internationale Wettbewerbe berücksichtigt. Für Malek El Mala bedeutet dies, dass er diese Saison 918 Bundesliga-Minuten beim FC Köln benötigt, um eine Spielgenehmigung in England zu erhalten. Premier-League-Klubs können zudem einen Elite-Bonus vergeben, sodass im besten Fall zehn Punkte reichen könnten. Einsätze in der Nationalmannschaft geben zusätzliche Zähler.

Option Libanon und Marktwertsteigerung

El Mala könnte auch für den Libanon spielen, das Heimatland seines Vaters. Dies würde die Punkteansammlung zusätzlich beschleunigen. Ein Vorteil für den FC Köln liegt darin, dass erreicht El Mala II die Marke und stimmt die Leistung, dann steigt die Ablöse für die Brüder weiter. Ein solcher Erfolg wäre ein Jackpot für den Verein, da der Wert der Spieler kontinuierlich wächst und die sportliche Entwicklung beider Brüder eng miteinander verknüpft ist.