Malek El Mala trifft: FC Köln rettet Punkt mit Debüt-Tor

Malek El Mala erzielte sein erstes Bundesliga-Tor beim FC Köln und sicherte einen Punkt. Mit Bruder Said feiert der Debütant emotionale Momente in der Liga.

Am 17 Uhr in Berlin rettete Malek El Mala dem FC Köln mit seinem ersten Bundesliga -Tor einen wichtigen Punkt. Es war die Bruder-Premiere von Said und Malek El Mala, das erste gemeinsame Pflichtspiel der beiden seit ihrem Wechsel 2025. Eine Geschichte, die Hollywood kaum besser hätte inszenieren können, da Malek zum dritten Mal in Folge im Profi-Kader stand.

Emotionale Premiere mit Tor

In der 72. Minute brachte Trainer René Wagner den Top-Star-Bruder auf das Feld. Acht Minuten später folgte die Erlösung für den Verein. Malek El Mala traf zum 1:1, jubelte zuerst alleine, dann mit den ersten Teamkollegen und später schließlich ausgelassen mit seinem Bruder. Er erklärte die emotionalen Momente: Ich habe mich erst umgedreht und gesehen, dass alle auf mich zugelaufen sind. Dann habe ich meinen Bruder gesucht, um auch mit ihm zu feiern.

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Der Stolz und die Erlösung der beiden ersten kölschen Bundesliga-Brüder seit 40 Jahren waren spürbar. Damals waren Klaus und Thomas Allofs diese historischen Geschwister auf dem Platz. Die Familien-Party ging in den Katakomben munter weiter, denn Malek und Said absolvierten vor den TV-Kameras und Mikros eine gemeinsame Runde. Sie ließen sich auch abseits des Platzes nicht aus den Augen.

Erste Worte und Trophäe

Malek suchte mit der Man-of-the-Match-Trophäe in den Händen nach Worten. Er erklärte: Ich kann es noch gar nicht richtig zuordnen. Aber es fühlt sich unglaublich an, vor allem mit meinem Bruder zusammen auf dem Platz zu stehen. Diese Bedeutung ist für ihn extrem groß. Sein Bruder Said drückte den Stolz aus: Malek Tor fühlt sich an wie mein Tor. Wir ticken und fühlen da beide gleich.

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Said fuhr fort: Wenn ich treffe, ist er froh und wenn er trifft, fühle ich mich gut. Dann wurde Kölns Nationalspieler ernst. Er betonte, dass jeder seine Qualität sieht, was er kann. Malek hat viel gearbeitet in den letzten Wochen und seine Qualität ist viel zu gut, um nicht in der Mannschaft zu sein.

Rückschläge überwunden

Nach zahlreichen Verletzungsproblemen, die ihn in den letzten Monaten immer wieder um sein Profi-Debüt brachten, blickte Malek auf eine harte Reise zurück. Die Rückschläge waren da, sodass ich immer wieder fast von vorne anfangen musste. Aber ich habe nie aufgegeben und bin froh, dass es heute geklappt hat.

Kölns Sturm-Probleme könnten sich damit für die Zukunft erledigt haben. Die Liga kann sich schon mal den zweiten El-Mala-Namen merken. Said zumindest sagt: Wir sind sehr happy. Die Eltern sind happy und der Verein auch. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Spiele mit Malek.