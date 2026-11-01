Malek El Mala trifft zum Ausgleich: 1.FC Köln und Union Berlin enden 1:1

Malek El Mala trifft bei seinem Profidebüt zum 1:1-Ausgleich. Mit seinem Bruder Said ist er das erste Brüderpaar bei Köln seit 40 Jahren. Das Unentschieden hilft keiner Mannschaft.

Beim Bundesliga -Spiel zwischen dem 1.FC Köln und Union Berlin endete das Match mit einem 1:1-Unentschieden an der Alten Försterei. Der entscheidende Moment fiel dabei auf eine historische Weise für die Gäste aus dem Rheinland. Es war nicht der 20-jährige Said El Mala, der jubelte, sondern sein 21-jähriger Bruder Malek El Mala. Dieser feierte bei seinem Debüt für den 1.FC Köln seinen großen Auftritt und traf mit seinem allerersten Torschuss zum Ausgleich. Damit schrieben die beiden Brüder gleichzeitig FC-Geschichte und sind das erste Brüder-Duo, das seit 40 Jahren für den Verein aufläuft.

Historisches Duo seit 40 Jahren

Die Bedeutung dieses Moments für die Fans und den Klub kann kaum überschätzt werden. Zuvor hatten es zuletzt Klaus und Thomas Allofs in der Saison 1986/87 geschafft, als Brüder gemeinsam für den 1.FC Köln auf dem Platz zu stehen. Die aktuelle Generation der El Malas holt diese Tradition wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Malek El Mala startete bei diesem Spiel für seinen Trainer René Wagner und konnte durch sein Tor direkt einen wichtigen Punkt einholen. Dennoch bleibt die Bewertung des Ergebnisses ambivalent. Wirklich weiterhilft das Remis keinem der beiden Klubs in der aktuellen Tabellenkonstellation.

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Negativrekord im Auswärtsspiel

Trotz des historischen Moments für die Brüder El Mala zeigt das Spiel erneut das hartnäckige Auswertsproblem des 1.FC Köln. Köln-Trainer René Wagner, 38 Jahre alt, hatte vor der Partie angekündigt, dass er Bingo spielen wolle und mehrere Probleme abhaken wolle. Bei der Auswärtsschwäche gelingt ihm das nicht. Seit dem 3. Oktober 2025 wartet Köln in der Fremde auf einen Sieg. Mit nun 17 Auswärtsspielen ohne Dreier hat der Klub einen neuen Negativrekord aufgestellt.

Dies steht in einem krassen Gegensatz zu den Ereignissen der vergangenen Woche. Noch am Dienstag hatte Köln die Berliner im DFB-Pokal mit einem klaren 5:0-Sieg auseinander genommen. Diesmal zeigte Union Berlin ein völlig anderes Gesicht als im Pokalwettbewerb. Die Berliner vertraten ihre Interessen deutlich engagierter und ließen sich nicht so einfach unter Druck setzen wie vier Tage zuvor. Für den 1.FC Köln ist dies eine weitere Bestätigung, dass das Spiel auf dem Rasen der Alten Försterei lange Zeit eine zu große Hürde darstellt.

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Union Berlin mit frischen Kräften

Union Berlin setzte auf der anderen Seite auf frische Kräfte und veränderte die Aufstellung im Vergleich zu früheren Spielen. Marvin Friedrich stand überraschend erstmals in dieser Saison in der Startelf und bestritt sein erstes Union-Spiel seit Januar 2022. Auch Derrick Köhn durfte zum ersten Mal in dieser Spielzeit von Beginn an auf dem Platz stehen. Die Gastgeber erwischen den besseren Start ins Spiel und zeigten sich von ihrer stärksten Seite.

Tim Skarke behauptete den Ball stark an der Grundlinie und legte für Janik Haberer auf. Dieser schoss aus kurzer Distanz zur frühen Führung ein. Dies geschah in der elfsten Minute des Spiels. Union Berlin ging somit überraschend und verdient mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause. Der Klub verteidigte diesen knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Organisation über die gesamte Spieldauer.

Schrecksekunde für Said El Mala

Das Spiel verlor vor der Pause jedoch eine wichtige Dimension für den 1.FC Köln. Nach 37 Minuten kam es zu Schrecksekunden beim Kölner Team. Said El Mala wurde im Mittelfeld von Unions van den Bosch abgeräumt und blieb mit Schmerzen liegen. Die Szene sorgte für große Besorgnis, da Said El Mala als Hoffnungsträger der Kölner gilt. Nach einer kurzen Behandlung auf dem Platz konnte der junge Spieler jedoch wieder weitermachen.

Auf der Tribüne verfolgte Ex-Union-Trainer Steffen Baumgart, 54 Jahre alt, das Geschehen. Er beobachtete, wie die Mannschaft von Mauro Lustrinelli, 50 Jahre alt, ihren knappen Vorsprung verteidigte. Spielerische Höhepunkte blieben lange Zeit aus. Vor allem Köln entwickelte kaum offensive Ideen und wirkte auf der Suche nach Lösungen. Das Spiel wirkte lange Zeit blockiert und uninspiriert von Seiten der Gäste.

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Der entscheidende Moment durch Malek

Die Lage für den 1.FC Köln schien lange Zeit aussichtslos, bis sich die Situation mit der Einbindung von Malek El Mala änderte. Malek El Mala, der zu seinem Debüt gekommen war, suchte nach einer Ecke den langen Pfosten und fand dort völlig frei statt. Aus dieser Position schob er den Ball ins Tor und egalisierte den Stand.

Erster Bundesliga-Einsatz, erster Torschuss, erstes Tor. Dies ist ein Einstand nach Maß für den nächsten El Mala. Mit diesem Treffer rettete er dem 1.FC Köln einen wertvollen Punkt. Die Geschichte um die Brüder El Mala prägten diesen Nachmittag nachhaltig. Obwohl das Unentschieden für beide Tabellenpartien kaum eine tatsächliche Verbesserung der Situation bedeutete, bleibt der historische Aspekt des Auftritts der Brüder das dominante Narrativ dieses Spiels. Der 1.FC Köln musste sich mit dem Unentschieden zufriedengeben, während Union Berlin seine defensive Stabilität unter Beweis stellte.