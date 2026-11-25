Oberhausener HandwerkerPatrick Sahler sendet offenen Brief an KanzlerMerz. Er kritisiert Bürokratie und fordert konkrete Termine gegen Deindustrialisierung und leere Versprechen.

Patrick Sahler, ein 36-jähriger Malermeister aus Oberhausen, hat durch einen öffentlichen Brandbrief an den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz für erhebliches Aufsehen gesorgt. In diesem scharfen Schreiben adressiert er die aktuellen politischen Zustände in Deutschland direkt und kritisiert die als mangelhaft empfundene Umsetzung wirtschaftsfreundlicher Maßnahmen. Der Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen äußert dabei tiefgehende Frustration über die Distanz zwischen politischen Versprechungen und der alltäglichen Realität für kleine Handwerk sbetriebe. Seine Worte richten sich nicht nur an den Kanzler, sondern implizit an die gesamte politische Führungsebene im Bundestag, die er als nicht mehr glaubwürdig darstellt.

Kritik an Bürokratie und fehlender Entlastung

Der Brief von Patrick Sahler trägt die provokante Überschrift "Herr Merz, warum schaffen Sie Deutschland ab?", was die Dringlichkeit seiner Kritik unterstreicht. Er stellt die Frage, wie lange die Bundesregierung noch von einem Aufschwung sprechen kann, während sich die wirtschaftliche Basis für existenzielle Unternehmen erodiert. Sahler berichtet davon, dass er Unternehmer in seinem unmittelbaren Umfeld kenne, die ernsthaft darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Für ihn sind dies Alarmzeichen, die in Berlin unbedingt Gehör finden müssten, um eine weitere Abwanderung von Fachkräften und Kapital zu verhindern.

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Sahler, der sein Unternehmen 2020 gegründet hat und derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt, schildert den Arbeitsalltag als von ständigem Druck geprägt. Er betont, dass die finanzielle Absicherung am Monatsende sowie die Bewältigung technischer Probleme auf Baustellen oberste Priorität haben müssen. Wenn jedoch das Finanzamt oder andere Behörden zusätzliche Nachweise verlangen, schränkt dies die verfügbare Zeit für Kunden und Belegschaft massiv ein. Diese fehlende Kapazität führt dazu, dass die eigentlichen Kernaufgaben des Unternehmens vernachlässigt werden oder unter Zeitdruck abgearbeitet werden müssen.

Wahrnehmung als Schwerstverbrecher durch Behörden

Ein zentraler Punkt der Kritik ist die Art und Weise, wie Behörden mit den Bürgern und der Wirtschaft umgehen. Patrick Sahler beschreibt das Gefühl, im Umgang mit der Verwaltung wie ein Schwerstverbrecher behandelt zu werden. Er kontrastiert dies mit der Erwartungshaltung an Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die einen Auftrag gegenüber den Bürgern haben sollten. Stattdessen erlebe er eine Umkehrung dieser Rolle, bei der der Bürger den Behörden gegenüber als zu bevormundend und misstrauisch wahrgenommen wird. Er fordert stattdessen verständliche Antworten und eine Ebene des respektvollen Austauschs.

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Der Malermeister vergleicht sich metaphorisch mit einer Melkkuh, die primär dazu da ist, Abgaben zu leisten. Für jede staatliche Pflichtexistieren strikte Fristen, die eingehalten werden müssen. Im Gegenzug gebe es für die von der Regierung versprochenen Entlastungen lediglich Pressekonferenzen, die jedoch keine messbaren Ergebnisse lieferten. Sahler äußert sich explizit als "maßlos enttäuscht" von der aktuellen Politik, mit besonderem Fokus auf die CDU. Er betont zwar, dass er sich bisher wenig für Politik interessiert habe, aber sein Glaube an die Zukunft des Landes hält ihm die Tür zu einer kritischen Auseinandersetzung offen.

Auslöser war die Debatte um die Stromsteuerreform

Den unmittelbaren Auslöser für den offenen Brief sieht Patrick Sahler in der jüngsten Debatte um die Reform der Stromsteuer. Friedrich Merz hatte sich für seine Pläne feiern lassen, doch Sahler wertet die vorgeschlagene Entlastung von 81 Euro pro Familie als reinen Aktionismus. Er bezeichnet dies als "Verarsche hoch drei", da die Maßnahme auf ein Jahr begrenzt sei, Schulden mache und später an anderer Stelle durch höhere Steuern ausgeglichen werden müsse. Diese Diskrepanz zwischen politischer Inszenierung und ökonomischer Wirklichkeit ging dem Unternehmer "über die Hutschnur". Er sieht darin kein echtes Reformwerk, sondern reine kosmetische Korrekturen.

Statt echter struktureller Reformen sieht sich Sahler mit einer wachsenden Anzahl bürokratischer Hürden konfrontiert. Er stellt die Frage, wie die Deindustrialisierung Deutschlands verhindert werden soll, wenn kleine Handwerksbetriebe bei jeder Investition mit zusätzlichem Kosten- und Papierkram belastet werden. Für ihn ist dies ein direkter Angriff auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Er fordert den Kanzler auf, die negativen Auswirkungen dieser Politik anzuerkennen und durch konkrete Maßnahmen zu korrigieren, anstatt weiter leere Worte zu verschwenden.

Forderung nach konkreten Daten und messbaren Zielen

In einer direkten Forderung an Friedrich Merz bittet Patrick Sahler um die Nennung von drei Melde- oder Nachweispflichten, die tatsächlich für Betriebe wie seinen gestrichen werden sollen. Dazu verlangt er konkrete Datumseingaben, bis wann diese Änderungen in Kraft treten werden. Darüber hinaus fordert er die Offenlegung messbarer Ziele für Bereiche wie Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, Armut, Migration und innere Sicherheit. Er will wissen, an welchen konkreten Zahlen und zu welchem Termin überprüft werden kann, ob die aktuelle Politik ihre beabsichtigte Wirkung erzielt oder versagt.

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Sahler betont seinen Patriotismus und seinen Wunsch, wieder eine Gesellschaft zu erleben, in der Menschen mit Stolz auf ihre Aufbauten blicken können. Er möchte, dass der Staat den Bürgern den Rücken stärkt, statt sie durch Bürokratie zu erdrücken. Er bietet sich jederzeit zu einem Gespräch in Berlin oder zu einem Treffen in seinem Betrieb in Oberhausen an. Er stellt die Bedingung, dass ein solches Gespräch nicht in politischen Ausflüchen enden darf, sondern eine Antwort mit Maßnahmen, Zuständigkeiten und verbindlichen Terminen enthalten muss. Der Brief ist seit einigen Tagen unter Abgeordneten im Bundestag im Umlauf, eine回应 des Kanzlers steht jedoch bisher aus.