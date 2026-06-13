Malick Thiaw im Interview: Vom Eishockey zum Fußball und zur WM

Nationalspieler Malick Thiaw spricht im Interview über seine sportliche Vergangenheit, seine Entscheidung, sich dem Fußball zu widmen, und seine Dankbarkeit, an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Er betont die Bedeutung des Fußballs als verbindendes Element und teilt seine Gedanken über die Gastfreundschaft der Amerikaner und die Fußballkultur in den USA.

Vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao am Sonntag spricht Nationalspieler Malick Thiaw im exklusiven Interview mit ran und Focus online. Der defensive Mittelfeldspieler blickt zurück auf seine sportliche Vergangenheit und seine Entscheidung, sich dem Fußball zu widmen, anstatt Eishockey zu spielen.

Thiaw betont, wie dankbar er für die Möglichkeit ist, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und die Chance zu haben, sein Land zu vertreten. Er spricht auch über die Werte, die er von seiner Familie gelernt hat, und die Bedeutung des Fußballs als verbindendes Element. Thiaw gibt Einblicke in sein Erlebnis, als er für die Nationalmannschaft nominiert wurde, und teilt seine Gedanken über die Gastfreundschaft der Amerikaner und die Fußballkultur in den USA.

Schließlich spricht er über das Teamgefüge und die Stimmung in der Mannschaft, bevor sie in die Weltmeisterschaft starten





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