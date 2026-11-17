Münsters Stürmer Malik Batmaz muss wegen einer Kapselzerrung pausieren. Die Diagnose stellt Erleichterung dar, da Bänder intakt sind. Rückkehr im November geplant.

Die Sorgen um die Fitness von Preußen Münster Stürmer Malik Batmaz haben sich glücklicherweise in Luft aufgelöst. Der 26-jährige Angreifer musste die Trainingseinheit am Dienstagmorgen vorzeitig beenden und das Feld auf Krücken verlassen. Dies löste bei Fans und Personal sofort starke Befürchtungen aus, da Batmaz erst kürzlich nach einer langwierigen Verletzungspause zurückgekehrt war. Doch die medizinische Untersuchung brachte eine entscheidende Entwarnung für den Deutsch-Türken.

Diagnose entlastet Batmaz

Der flinke Angreifer selbst äußerte sich zunächst unsicher über den Unfallhergang im Training. Gegenüber BILD gab er an, sich das Knie möglicherweise verdreht zu haben, was zu erheblichen Schmerzen führte. Nach einer genauen diagnostischen Einschätzung stellte sich jedoch heraus, dass die Bänder strukturell intakt sind und keine Ruptur vorliegt. Eine aufwendige MRT-Untersuchung erübrigte sich daher.

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Die finale Diagnose lautet auf eine Kapselzerrung. Batmaz bezeichnete diese als sehr schmerzhaft, betonte aber deutlich den Unterschied zu den bereits erlittenen Kreuzbandrissen. Nach rund zehn Tagen Rekonvaleszenz wird der Angreifer voraussichtlich wieder einsatzfähig sein. Dies würde einen Einsatz im Heimspiel gegen den SC Verl am 28. November ermöglichen, falls der Heilungsprozess ohne Komplikationen verläuft.

Kreuzbandriss-Historie prägte Rückkehr

Die aktuelle Situation löst in der Öffentlichkeit starke Erinnerungen an die Verletzungsgeschichte des Spielers aus. Während der Sommer-Vorbereitung 2024 erlitt Batmaz erstmals einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Kaum genesen, folgten im Oktober 2025 weitere Rückschläge, darunter ein Riss des Kreuzbands im linken Knie. Dennoch kämpfte er sich erfolgreich durch die langen Rehabilitationphasen.

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Das Vertrauen in seine Physis kehrte bereits Anfang November zurück. Beim Auswärtsspiel mit einem 2:1-Sieg bei Alemannia Aachen feierte der 26-Jährige sein Comeback. Er wurde eingewechselt und bereitete unmittelbar den Anschlusstreffer durch Montell Ndikom (21) vor. Gemeinsam mit Ex-Sturmpartner Joel Grodowski, der nun bei Arminia Bielefeld unter Vertrag steht, hatte Batmaz die Preußen vor zweieinhalb Jahren fast allein in die 2. Liga geführt. Beide erzielten in dieser Phase jeweils 17 Tore.

Verletzungssituation am Offensivkader

Die Verletzung von Batmaz trifft Preußen Münster in einer sensiblen Phase der Vorbereitung. Chefcoach Thomas Wörle (44) wird am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel bei Hoffenheim II (14 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion, Sinsheim) auf den Angreifer verzichten müssen. Auch die Verfügbarkeit anderer Offensivspieler ist fraglich. Trainer Wörle muss laut Informationen zudem auf Joshua Mees (30) zurückgreifen.

Der erfahrene Ex-Bundesliga-Profi, der zuvor 16 Spiele für Union Berlin absolvierte, hatte bereits im Verbandspokal gegen Schüren (3:0) muskuläre Probleme gezeigt. Ein Einsatz gegen den Nachwuchs der TSG kam daher nicht infrage. Auch hier bleibt abzuwarten, ob Mees zum Heimspiel am 28. November wieder zur Verfügung steht. Parallel dazu widmet sich der Neuzugang Montell Ndikom der medialen Präsenz. Der 21-Jährige ist Gast im Podcast "Preußen Privat" und spricht über Familie, Glaube und seine fünf Ligatore sowie einen Pokaltreffer.