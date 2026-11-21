Malik Tillman zeigt starke Leistung gegen Paderborn, ignoriert aber Fans. Der US-Nationalspieler kritisiert die Reaktionen im Leverkusen-Stadion und zieht die Nationale Mannschaft vor.

Der US-Nationalspieler Malik Tillman hat nach dem 4:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn seine tief sitzende Frustration über die Reaktion des Publikums deutlich gemacht. Obwohl der 24-Jährige mit einem herausragenden Pass das wichtige 1:0 durch Afonso Moreira eingeleitet hatte, ließ er sich durch den Beifall der Fans nicht ablenken oder motivieren. Tillman erklärte nach dem Spiel, dass ihm die Jubelrufe oder auch Ausbuhrufe mittlerweile relativ egal seien, da die emotionale Bindung zum Stadionpublikum erlahmt ist.

Leistung und Reaktionen im Stadion

Tillman präsentierte beim Auswärtsspiel in Paderborn seine bisher beste Saisonleistung, was sich auch in einer BILD-Sportnote von 2 widerspiegelte. Er dominierte das Mittelfeld, erkämpfte entscheidende Bälle und initierte zahlreiche gefährliche Angriffe. Trotz dieser Individualstatistik und des klaren Mannschaftserfolgs blieb er emotional distanziert. Als er in der 67. Minute ausgewechselt wurde, ignorierte er die Rufe seines Namens und den Applaus, da er diese Interaktionen nicht mehr als konstruktiven Bestandteil seines Spieleralltags empfindet.

Also read Daniel Thioune lehnt Frikadellen-Bonus für Nordderby ab

Ursachen der Frustration und Transfersumme

Hintergrund dieser abgestumpften Reaktion sind die Vorfälle vom 31. Oktober 2026. Damals musste sich Tillman bei der 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart im heimischen Stadion heftigen Pfiffen erwehren. Diese negativen Erfahrungen haben sein Verhältnis zu den Anhängern nachhaltig belastet. Tillman kam im Sommer 2025 aus Eindhoven nach Leverkusen und kostete den Verein eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro. Bislang hat er diese rekordhohe Investition nicht in der gewünschten Form gerechtfertigt, was die Spannung zwischen Spieler, Klub und Fans erhöht hat.

Stellungnahme des Trainers Carles Martínez

Leverkusens Trainer Carles Martínez lobte seinen Mittelfeldakteur dennoch öffentlich für die taktische Disziplin im Spiel gegen Paderborn. Martínez betonte, dass Tillman in allen Räumen verstanden habe, was von ihm erwartet wurde. Dazu gehörte das präzise Einrücken, das gezielte Ausweichen und das Schaffen von Freiräumen für Teamkollegen wie Nathan Tella. Der Trainer verwies darauf, dass die Mannschaft vor einigen Wochen deutlich gemacht habe, dass die Leistungsfähigkeit allein von Tillman selbst und seinem persönlichen Glauben an die eigenen Fähigkeiten abhängt.

Advertisement

Freiheit im Team USA und psychologische Erholung

Tillman nutzt Reisen in die Vereinigten Staaten bewusst als Mittel zur psychologischen Regeneration. Der 24-Jährige beschreibt den Aufenthalt beim Team USA als frischen Wind, der ihm hilft, seine aktuelle Krise zu bewältigen. In der amerikanischen Nationalmannschaft wisse man genau, was man von ihm habe und welche Leistungen von ihm erwartet würden. Da er dort bisher durchweg gut performt habe, fühle er sich dort persönlich stark und sicher. Diese positive Bestätigung im Nationalteam dient ihm als Gegengewicht zu den widersprüchlichen Reaktionen im deutschen Vereinsfußball.

Ausblick und aktuelle Situation

Trotz der lobenden Worte des Trainers und der statistisch starken Darstellung gegen Paderborn bleibt Malik Tillman von der aktuellen Situation in Leverkusen alles andere als glücklich. Die Kombination aus hohen finanziellen Erwartungen, einer nie dagewesenen Ablösesumme und der belasteten Beziehung zu einem Teil der Fans schafft ein äußerst kompliziertes Umfeld. Bisher bleibt unklar, wie sich diese emotionale Distanz auf seine zukünftige Verfügbarkeit und Motivation im Dress von Bayer Leverkusen auswirken wird, während er sich weiterhin auf seine Erfolge im Nationalteam konzentriert.