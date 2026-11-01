Malik Tillman: Pfiffe gegen VfB Stuttgart und Kritik von Simon Rolfes

Nach dem 2:4 von Leverkusen gegen Stuttgart steht Malik Tillman in der Kritik. Fans pfiffen ihn aus, Sport-Boss Simon Rolfes äußert sich zu seiner Form.

Nach dem 2:4 von Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart sorgt Malik Tillman für Gesprächsstoff. Der US-Nationalspieler wurde in der 75. Minute eingewechselt und von Teilen der Fans ausgepfiffen. Im Kabinengang war der Auftritt ein großes Thema unter den Spielern.

Der Stuttgarter Torschütze Bilal El Khannouss (22) stand nach der Partie zusammen mit Ibrahim Maza (20) und Tillman (24) zusammen. El Khannouss wollte von Tillman wissen, ob ihn die Fans ausgebuht hätten, und warum das geschehen sei.

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Einwechslung und Pfiffe gegen den VfB Stuttgart

Tillman kam in der 75. Minute für Afonso Moreira (21) ins Spiel. Bei seiner Einwechslung wurde er von Teilen der Anhänger ausgepfiffen. Für den Offensivspieler war dies der Tiefpunkt einer schwierigen Phase.

Der Vorfall wiegt besonders schwer, weil Tillman 2025 als Rekordablöse aus Eindhoven ins Rheinland wechselte. Die Investition von 35 Millionen Euro gilt inzwischen als Fehlgriff, und die Erwartungen an den Spieler sind entsprechend hoch.

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Bislang konnte Tillman in Leverkusen nicht überzeugen. Die Anhänger haben dies deutlich wahrgenommen, wie die Pfiffe bei seiner Einwechslung zeigten.

Frustration und Leistung im Pokal gegen Nürnberg

Im Gegensatz zu seinen starken Auftritten für die USA wirkt Tillman im Verein häufig frustriert. Dieser Eindruck verstärkte sich in den vergangenen Wochen zunehmend.

Am vergangenen Mittwoch im Pokalspiel gegen Nürnberg stand Tillman in der Startelf. Nach einer enttäuschenden Leistung musste er jedoch zur Pause vom Platz.

Sport-Boss Simon Rolfes (44) äußerte sich bedauernd über die Situation. Er erklärte, dass Tillman eine gute Phase gehabt habe, im Pokal aber Probleme gehabt habe.

Vertrag bis 2030 und Zukunft in Leverkusen

Tillman besitzt einen Vertrag bis 2030. Angesichts der Lage stellt sich die Frage, ob ihm im Winter nur der Wechsel aus Leverkusen bleibt. Eine vorzeitige Trennung wäre möglicherweise für beide Seiten die beste Lösung.

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Trainer Carles Martínez (44) betonte, dass der Verein mit Tillman arbeite, weil seine Mentalität manchmal angeschlagen sei. Fußball bleibe Fußball, doch wer mental nicht stabil sei, habe es noch schwerer.

Martínez kündigte an, dass man Tillman helfen wolle, sich zu verbessern. Es liege an allen Beteiligten, den Spieler besser zu machen und die Wahrnehmung rund um ihn zu verändern.

Rolfes forderte von Tillman, auch in schwierigen Zeiten nach vorne zu gehen. Gerade wenn die Situation nicht gut sei, helfe nur die Flucht nach vorne, und der Spieler müsse sein Selbstvertrauen behalten.

Rolfes verwies darauf, dass jeder Profi im Laufe seiner Karriere immer wieder schwierige Phasen erlebe. Entscheidend sei, dass Tillman selbst an sich glaube und diese Phase übersteht.