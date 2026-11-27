Malik Tillman erzielt das entscheidende 1:0 gegen Dinamo Zagreb. Trainer Carles Martinez und Teamkollegen loben seine Entwicklung trotz Transfergerüchten.

Malik Tillman sorgte nach 9 Minuten und 43 Sekunden Spielzeit für die entscheidende Führung von Bayer Leverkusen im Stadion Maksimir. Der 24-jährige US-Nationalspieler traf zum 1:0 gegen Dinamo Zagreb in der Europa League und erzielte damit sein schnellstes Tor im Europapokal seiner Karriere. Der Erfolg führte am Ende zu einem klaren 2:0-Sieg für die Leverkusener, der als wichtiger Schritt in der Gruppenphase gewertet wird.

Trainer lobt TILLmans defensive Stärken

Trainer Carles Martinez zeigte sich nach dem Abpfiff in Zagreb zufrieden mit der Leistung seines Offensivspielers. Der 42-jährige Coach betonte, dass er glücklich für Tillman sei und sich über das Tor freue, obwohl die Beziehung in der Vergangenheit sehr schwierig verlief. Martinez erklärte, dass Tillman jung ist und so weitermachen müsse, da er ein Topspieler sei, den das Team dringend benötige. Besonders die defensive Arbeitsweise des Mittelfeldspielers wurde vom Trainer hervorgehoben, der betonte, dass alle im Klub ihn schätzen.

Also read Bayer Leverkusen besiegt Dinamo Zagreb mit Toren von Tillman und Quansah

Teamkollegen unterstützen Tillman

Die Unterstützung durch die Mannschaft ist deutlich spürbar, obwohl das Thema Transfergerüchte in den letzten Wochen höchst sensibel blieb. Torwart Mark Flekken, der 33 Jahre alt ist, sagte, dass die Spieler schnell aus solchen Situationen herauswollen wollen und Tillman lange dagegen gekämpft hat. Flekken verriet, dass Tillman etwas in sich gefunden habe, was zu zwei wichtigen Leistungen führte, die für die Mannschaft als Ganzes sehr wertvoll waren. Die Hoffnungen gelten nun der Fortsetzung dieser guten Form in den kommenden Wochen.

Robert Andrich lobt Zweikampfstärke

Auch Robert Andrich, der 32-jährige Mittelfeld-Abräumer, verteilte großes Lob für Tillmans Einsatz gegen den Ball. Andrich merkte an, dass die Zweikampfstärke bei einem Zehner oft nicht so deutlich wahrgenommen wird, Tillman aber in diesem Spiel echte Balleroberungen ablieferte. Der Kapitän freute sich über das Tor, betonte jedoch zusätzlich die defensiva Disziplin. Aktuell sei Tillman gut drauf, was die moralische Unterstützung im Kader weiter festigte.

Advertisement

Advertisement

Positive Entwicklung im Team

Der Aufschwung von Tillman ist unverkennbar geworden, nachdem er gegen Paderborn und Zagreb die Note 2 von BILD erhielt. Innerhalb des Teams ist der oft schüchterne Offensivstar sehr beliebt und versteht sich besonders gut mit den jungen Talenten Ibrahim Maza, Montrell Culbreath und Afonso Moreira. Simon Rolfes, der 44-jährige Sport-Boss, beobachtete, dass man bei Tillman spürt, dass er große Freude am Zusammenspiel mit den Jungs auf dem Platz hat.

Zukunft und Transfergerüchte

Trotz der guten Leistungen und der emotionalen Stabilisierung gibt es Berichte über ein mögliches Ende der Leverkusener Ära. Nach Informationen von BILD denkt Tillman bereits über einen Wechsel nach, möglicherweise schon im Winter. Allerdings ist dies aktuell kein Plan des Klubs, der weiterhin auf die Integration des Spielers setzt. Die Kombination aus sportlicher Leistung und psychologischer Entlastung soll nun genutzt werden, um auch in der Zukunft stabile Leistungen auf höchstem Niveau zu liefern.