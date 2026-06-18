Malik Tillman: Vom Sportfeld auf die Klimabühne - US-Star setzt sich bei WM für Umwelt ein

Der Leverkusen-Stürmer Malik Tillman kämpft während der Weltmeisterschaft nicht nur um Tore, sondern auch für den Klimaschutz. Als Mitglied der Initiative Adapt2Win macht er auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam und verbindet sein sportliches Engagement mit einem dringenden Appell.

Malik Tillman , 24, erlebt derzeit einen Höhepunkt seiner Karriere. Der Stürmer von Bayer Leverkusen steht mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft im Fokus, da sie am Freitag um 21 Uhr, übertragen in ARD und MagentaTV, in Seattle gegen Australien antritt, um den zweiten Turniersieg bei der Weltmeisterschaft anzustreben.

Für Tillman ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft das Größte, wie er selbst begeistert äußert. Doch sein Engagement geht über den Sport hinaus: Der Nationalspieler setzt sich öffentlich für den Klimaschutz ein und hat sich der internationalen Initiative Adapt2Win angeschlossen. Dieser Initiative gehören 42 Sportler aus 15 Ländern an, die gemeinsam auf die dringenden Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen.

In einem Video der Kampagne betont Tillman: "Wir Menschen müssen uns anpassen, damit auch zukünftige Generationen noch die Chance bekommen, später solche Erinnerungen zu haben. Wir müssen uns anpassen, um die Kinder zu schützen - und den Sport, den wir alle lieben.

" Die extremen Hitze- und Wetterbedingungen während des Turniers setzen auch Tillman selbst zu. Er beschreibt, wie die Kraft gegen Ende des Spiels schwindet und unter solchen Bedingungen die Konzentration und Erholung erheblich schwieriger werden. Die eingeführten Trinkpausen sind aus seiner Sicht eine notwendige Maßnahme, um den Spielern unter diesen anspruchsvollen Bedingungen zu helfen.

Sein Bruder Timothy, 27, spielt in der Major League Soccer bei Los Angeles FC und war bereits beim ersten WM-Spiel der USA gegen Paraguay dabei, das mit 3:0 gewonnen wurde. Das dritte Gruppenspiel bestreitet die Mannschaft gegen die Türkei, ebenfalls in Los Angeles. Die Region Kalifornien ist in den letzten Jahren immer wieder von verheerenden Waldbränden heimgesucht worden.

"Timothy ist zum Glück nichts passiert, aber das können nicht alle über ihre Familie oder Freunde sagen", erklärt Malik Tillman. "Denn das zeigt, dass das Wetter einen großen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen haben kann. " Tillman appelliert eindringlich an die Verantwortung aller: "Ich weiß, dass Waldbrände häufiger werden - und alles wegen des Klimawandels. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen - um die Gesundheit zu schützen und Risiken zu verringern.

" Sein Engagement bei Adapt2Win unterstreicht, dass Sportler ihre Plattform nutzen, um auf globale Herausforderungen aufmerksam zu machen. Die Weltmeisterschaft wird somit nicht nur zu einer Bühne für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für wichtige gesellschaftliche Botschaften. Die Vereinbarkeit von Leistungssport und Klimaaktivismus wird dabei von Tillman vorgelebt, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt.

Die Initiative Adapt2Win zeigt, dass der Sport auf den Klimawandel reagieren muss, um langfristig die Gesundheit der Athleten und die ökologischen Grundlagen des Sports zu erhalten





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