Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin übertrifft beim Grand Prix in Japan die Bestmarke von Nathan Chen im Kurzprogramm deutlich und blickt auf die Kür.

Eiskunstlauf -Superstar Ilia Malinin jubelte ungläubig und schlug sich anschließend mit einem Lächeln die Hände vors Gesicht. Das US-Wunderkind hat beim Grand Prix in Japan mit einer spektakulären Flugshow einen neuen Weltrekord im Kurzprogramm aufgestellt.

Malinin erreichte mit einer makellosen Darbietung 114,81 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Nathan Chen von den Olympischen Spielen 2022 in Peking um 0,84 Punkte. Malinin zeigte sich nach seiner Glanzleistung überwältigt. Ich habe mit so einer hohen Wertung nicht gerechnet, sagte er. Aber ich glaube, dass mich das japanische Publikum hier in Japan so angefeuert hat, dass ich meine beste Leistung abrufen konnte.

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Malinin stellt neuen Weltrekord im Kurzprogramm auf

Das hat mir wirklich geholfen, diese Punktzahl zu erreichen. Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen Vierfach-Gott trägt, zeigte in seinem Programm sowohl den Vierfach-Flip als auch den Vierfach-Lutz. Am Samstag um 11.30 Uhr in der Kür könnte er auch die Gesamt-Bestmarke von Chen knacken, die bei 335,30 Punkten liegt. Der Sport verfolgt diesen Auftritt mit großer Spannung, da Malinin schon jetzt als einer der dominierenden Athleten seiner Generation gilt.

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Der dreimalige Weltmeister war bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar der tragische Held gewesen. Nach einer vollkommen misslungenen Kür stürzte er als haushoher Favorit vom ersten Rang nach dem Kurzprogramm noch auf den achten Platz ab. Kaum jemand hatte eine Niederlage Malinins vor den Winterspielen für möglich gehalten, immerhin war er mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen. Umso beeindruckender wirkt nun seine Rückkehr auf die große Bühne mit einer Leistung, die die Konkurrenz vor eine enorme Herausforderung stellt.

Blick auf Finale in China und Weltmeisterschaft in Finnland

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Das Finale dieser Grand-Prix-Saison findet Mitte Dezember in China statt. Der eigentliche Saisonhöhepunkt steigt für Malinin im März bei der Weltmeisterschaft in Tampere in Finnland, wo er seine Vormachtstellung erneut unter Beweis stellen will.