Mallorca-Auswanderer warnen vor typischen Fehlern: Caro und Andreas Robens geben Tipps

Die Goodbye-Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens, langjährige Bewohner Mallorcas, verraten, welche Fehler deutsche Auswanderer häufig machen und wie man sie vermeidet - von der Wohnungssuche bis zu den Kosten.

Caro und Andreas Robens, bekannt aus der VOX-Sendung Goodbye Deutschland ! Die Auswanderer, liveden seit Jahren auf Mallorca und warnen deutsche Auswanderer vor typischen Fehlern. Mallorca ist ein beliebtes Ziel für Deutsche, die einen Neuanfang im Süden suchen, doch der Umzug bringt viele Herausforderungen mit sich.

Das Ehepaar betont, dass viele Neuankömmlinge die finanziellen und bürokratischen Hürden unterschätzen. Ein zentraler Punkt ist die Wohnungssuche. Der Markt auf Mallorca ist stark umkämpft und durch viele Ferienwohnungen geprägt, was die verfügbaren Langzeitmieten verknappt. Ohne spanischen Arbeitsvertrag und Gehaltsabrechnungen ist es kaum möglich, eine Wohnung zu mieten.

Caro und Andreas Robens raten daher, ausreichend Zeit einzuplanen und gegebenenfalls einen lokalen Makler einzuschalten. Zudem müssen Auswanderer damit rechnen, hohe Kautionen von bis zu drei Monatsmieten sowie Maklercourtagen zu zahlen. Die Miete wird oft halbjährlich im Voraus fällig, was die finanzielle Belastung zu Beginn enorm erhöht. Neben der Wohnungsproblematik warnen die Robens vor einer unterschätzten Kostenlage.

Zwar sind einige Alltagsausgaben wie Lebensmittel etwas günstiger als in Deutschland, jedoch liegt das Durchschnittseinkommen auf Mallorca deutlich niedriger. Die Gesamtkosten des Lebensunterhalts bewegen sich dennoch auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Insbesondere die hohen Anfangsinvestitionen für Umzug, Kaution, erste Einrichtungsgegenstände und die oft fehlende sofortige Erwerbstätigkeit erfordern ein solides finanzielles Polster. Caro und Andreas Robens empfehlen daher, mindestens mehrere Monatsgehälter als Rücklage mitzubringen, um die Startphase zu überbrücken.

Ein weiterer Aspekt, den viele Deutsche nicht ausreichend bedenken, ist die Bürokratie. Bankkontoeröffnung, Steuernummer und Aufenthaltserlaubnis erfordern Geduld und spanischsprachige Unterstützung. Auch die Integration in die lokale Gemeinschaft fällt nicht immer leicht, da viele Katalanen und Spanier untereinander ihre eigenen sozialen Zirkel pflegen. Die Robens, die selbst ein Fitnessstudio auf Mallorca betrieben haben, raten daher, sich bereits im Vorfeld über die lokalen Gepflogenheiten zu informieren und möglicherweise Spanisch-Kurse zu belegen.

Zusammenfassend ist Mallorca zwar ein attraktives Ziel für Auswanderer, however erfordert der Umzug eine gründliche Vorbereitung. Caro und Andreas Robens betonen, dass man die言: 'Wohnen, wo andere Urlaub machen' zwar verlockend klingt, aber die Realität oft anspruchsvoller ist. Wer die genannten Fallstricke kennt und finanziell sowie mental gut vorbereitet ist, hat jedoch gute Chancen auf ein erfolgreiches Leben auf der Insel





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mallorca Auswandern Goodbye Deutschland Caro Und Andreas Robens Wohnungssuche Kosten Finanzen Spanien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mallorca-Auswanderer aus „Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens warnen vor diesen FehlernMallorca gilt für viele deutsche Auswanderer als Traumziel. Doch der Umzug auf die Insel birgt auch Fallstricke. Wovon raten die „Goodbye Deutschland“-Stars ab?

Read more »

'Goodbye Deutschland'-Star ist erschrocken über alte Videos: Deshalb hat sich Caro Robens früher im eigenen Körper unwohl gefühlt„Goodbye Deutschland“-Legende Caro Robens zeigt sich überraschend verletzlich und nahbar: Auf Social Media gibt die VOX-Darstellerin zu, dass sie früher nicht mit ihrem Äußeren zufrieden gewesen ist.

Read more »

Weniger Auswanderer in WM-Gastgeberländer Kanada und USADie USA und Kanada verlieren bei deutschen Auswanderern an Attraktivität. Das meldet das Statistische Bundesamt anlässlich der WM. Doch das dritte WM-Gastgeberland ist beliebter geworden.

Read more »

Weniger Auswanderer in WM-Gastgeberländer Kanada und USAWiesbaden - Zwei der drei Gastgeberländer der bald startenden Fußball-Weltmeisterschaft haben in den vergangenen zwanzig Jahren bei deutschen

Read more »