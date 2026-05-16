Mallorca: Der Ballermann bleibt Hotspot für Deutsche, aber MontanaBlack hat seine Meinung geändert

MontanaBlack, ein Twitch-Star, hat sich während eines Urlaubs auf Mallorca über die vielen Deutschen, die sich an der Partymeile am Ballermann ablichten lassen, beschwert. Er hat sich vor allem am Flughafen und bei den vielen besoffenen Menschen beschämt. Mallorca hat dem Sauftourismus schon seit Längerem den Kampf angesagt und setzt auf mehr kulturelle Angebote.

Sonne, Strand und Saufen. Eigentlich hat Mallorca wunderschöne Natur, spannende Kultur und so viel mehr als eine Partymeile zu bieten. Trotzdem bleibt der " Ballermann " an der Playa de Palma für Hunderttausende Deutsche jährlich der Hotspot, um sich abzuschießen.

Twitch-Star MontanaBlack (38) gefällt das nicht.

"Es war mir wirklich peinlich, als Deutscher auf Mallorca am ‚Ballermann‘ zu sein und vor allem auch am Flughafen", erzählt Marcel Eris, wie er bürgerlich heißt, in einem aktuellen Interview. Sein erster Besuch und der erste Urlaub mit Freundin Lea (27) folgten im Frühjahr 2026. Wirklich glücklich war er trotzdem nicht: "Ich hab’ mich wirklich geschämt, wie die Deutschen sich da repräsentieren.

". Der Grund: "Am Flughafen sind so viele Leute an mir vorbeigegangen mit den Sachen, die sie sich von dem Helmut (mit Freunden machen zu wollen, das könne er noch nachvollziehen.

"Dass die Leute einen trinken wollen, sollen sie machen. ". Einen Rest an Anstand und Selbstkontrolle setzte er dennoch voraus.

"Ich hab’s nicht verstanden, wieso man schon besoffen am Flughafen herumlaufen muss. ". Deshalb: "Großen Bogen um den ‚Ballermann‘ machen. Aber es gibt wirklich schöne Ecken auf Mallorca.

". Die Insel hat dem Sauftourismus schon seit Längerem den Kampf angesagt. Die Hauptstadt Palma setzt außerdem darauf, mehr kulturelle Angebote zu etablieren





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