Mallorca lockt im November mit 20 Grad, mildem Meerwasser und ruhigen Stränden. Deutsche Urlauber nutzen die Zeit für Wandern, Ausflüge und erste Weihnachtsbeleuchtung.

Die Baleareninsel Mallorca präsentiert sich im November als perfektes Gegenprogramm zu den grauen Tagen im Norden Europas. Während das Wetter in Deutschland oft nass und kalt ist, verzeichnet die Hauptstadt Palma derzeit Temperaturen von bis zu 20 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Diese milde Phase bietet Reisenden eine seltene Kombination aus sommerlicher Wärme und der beginnenden festlichen Adventsatmosphäre, die die Insel bereits langsam ergraut.

Wassertemperatur und Klima als Reiseanreiz

Trotz der angenehmen Lufttemperaturen von 20 Grad liegt die Wassertemperatur im Mittelmeer vor der Küste bei etwa 19 Grad. Für Kälteunempfindliche ist dies ein ausreichender Grund, um noch einmal ins kühle Nass zu steigen. Die Strände in Palma und den umliegenden Gebieten sind im Vergleich zum Hochsommer deutlich leerer, was Besuchern ein entspannteres Erlebnis ohne die typische Menschenmenge bietet.

Also read Schlafzimmer: Kann ich bei 2 Grad noch mit offenem Fenster schlafen?

Ausflüge zu historischen Sehenswürdigkeiten

Die milden Temperaturen machen es angenehm, die zahlreichen kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden. Orte wie Valldemossa, Inca oder Andratx lassen sich bei Spaziergängen gut besichtigen, ohne dass die Sommerhitze zur körperlichen Belastung wird. Eine Umfrage unter deutschen Urlaubern in Palma zeigt, dass viele Besucher diese ruhigere Jahreszeit gezielt für Wanderungen und Entdeckungen nutzen.

Beliebte Routen und lokale Märkte

Die Aktivitäten im November variieren von lokalen Markterlebnissen bis zu historischen Bahnfahrten. Der Mercat d'Olivar in Palma und die Drachenhöhlen bei Porto Cristo zählen zu den Favoriten der Reisegruppen. Ein besonderer Klassiker ist die Fahrt mit dem historischen Sóller-Zug Richtung Sóller, gefolgt von einer Straßenbahnfahrt nach Port de Sóller. Auch Bootsausflüge nach Sa Calobra, einem malerischen Küstenort in der Gemeinde Escorca, bleiben beliebt.

Advertisement

Ruhe als Hauptfaktor der Urlaubswahl

Im Gegensatz zu den überlaufenen Hochsommertagen schätzen Urlauber im November vor allem die Ruhe. Die Abwesenheit großer Touristenströme ermöglicht es, die Insel in einem entspannten Tempo zu genießen. Deutsche Reisende geben an, dass diese friedliche Atmosphäre ein entscheidender Grund für ihre Wahl im November ist. Die Möglichkeit, die Landschaft in Ruhe zu genießen, ohne auf Warteschleifen oder überfüllte Aussichten zu stoßen, erhöht den Erholungswert signifikant.

Doppelte Stimmung zwischen Sommer und Advent

Ein einzigartiges Merkmal der Insel in diesem Zeitraum ist die Überschneidung von Wetter und Stimmung. Während tagsüber die Sonne für sommerliche Temperaturen sorgt, beginnt in den Städten bereits die Weihnachtsbeleuchtung. Diese Mischung aus Spätsommer-Feeling und früher Adventsstimmung bietet einen einzigartigen Kontrast, der Mallorca im November von anderen Reisezielen abhebt. Besucher können also gleichzeitig Sonnenbaden und die festliche Vorfreude genießen.