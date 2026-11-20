Deutschland besucht Mallorca im November bei ungewöhnlichen 20 Grad. Die Gründe reichen vom Baden in 19 Grad warmem Wasser bis zu kulturellen Entdeckungen wie den Drachenhöhlen.

Deutschland besucht Mallorca im November bei ungewöhnlich milden Temperaturen von etwa 20 Grad Celsius. Das strahlende Sonnenschein und die angenehme Wärme locken viele Reisende von der deutschen Heimat auf die spanische Mittelmeerinsel. Diese Wetterlage bietet die perfekte Kulisse für eine Auszeit fernab von der typischen Sommerhitzee.

Neue Reisemotive und digitale Auszeit

Traditionelle Gründe wie pure Entspannung stehen bei einigen Besuchern neben ungewöhnlichen Anlässen im Vordergrund. Eine aus Berlin stammende Urlauberin verbrachte beispielsweise vier Tage auf der Insel, um ihren Freund zu Hause eine ungestörte Zeit zum Zocken zu gönnen. Während der Partner in Deutschland vor dem Bildschirm verweilte, nutzten die Freundin und die Reisende die Gelegenheit für gemeinsame Erlebnisse.

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Diese Form der getrennten Freizeitgestaltung zeigt, wie sich die Motivation für November-Reisen wandeln kann. Die Reisenden konzentrierten sich dabei auf klassische touristische Highlights, die auch bei schlechterem Wetter verfügbar sind. So standen Aktivitäten wie das Besichtigen der Weihnachtsbeleuchtung im Parc de la Mar und ausgiebige Shopping-Touren auf dem Programm.

Zusätzlich erkundeten die Frauen die Randbezirke von Palma und schlenderten durch den Mercat d'Olivar. Dieser Markt bietet einen authentischen Einblick in das lokale Treiben der Stadt. Solche urbanen Erlebnisse sind unabhängig von der Witterung immer zugänglich und bereichern den Aufenthalt auf der Baleareninsel deutlich.

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Milde Temperaturen für Wanderungen und Küstenbesuche

Wärme und Ruhe gelten als die beiden Hauptgründe, warum Touristen die Insel im Spätherbst bevorzugen. Bei rund 20 Grad lässt sich die Landschaft angenehm erkunden, ohne bei extremer Hitze zu schwitzen. Ideal für Wandertouren sind daher das bergige Innere der Insel und die Tramuntana-Berge.

Beliebte Ziele für diese Unternehmungen sind das historische Bergdorf Valldemossa sowie die Orte Inca und Andratx. Jede dieser Regionen bietet eine eigene Atmosphäre und beeindruckende Ausblicke. Wer die Insel lieber auf Schienen erkunden möchte, kann die Strecke mit dem Sóller-Zug zurücklegen.

Von der Station aus führt der Weg weiter mit der Straßenbahn nach Port de Sóller. Von dort aus besteht die Möglichkeit, per Schiff nach Sa Calobra zu fahren. Dieser kleine Küstenort und die zugehörige Bucht liegen in der Gemeinde Escorca an der Nordwestküste. Die Route verbindet bergige Schönheit mit maritimen Reizen.

Badevergnügen und kulturelle Highlights

Auch die Meeresemperaturen bleiben im November noch beachtlich hoch. Das Wasser vor Palma hat im Durchschnitt noch 19 Grad Celsius. Diese Temperatur ermöglicht es vielen Besuchern, trotz der kälteren Jahreszeit in die Wellen zu springen.

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Während in Deutschland bereits typisches Jackenwetter herrscht, nutzen die Urlauber auf Mallorca das milde Klima für einen Badestopp. Neben dem Wasser sind auch kulturelle Stätten ein wichtiges Reiseziel. Die berühmten Drachenhöhlen bei Porto Cristo stehen ganz oben auf der Liste der Besucher.

Die Höhlen ziehen jährlich Tausende von Touristen an, die die unterirdischen Seen und die akustische Atmosphäre schätzen. Die Kombination aus mildem Wetter an der Oberfläche und beeindruckenden Naturwundern im Inneren der Erde macht Mallorca zu einem ganzjährigen Reiseziel. Die aktuelle Wetterlage im November unterstreicht diesen Trend erneut deutlich.