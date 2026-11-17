Handballtorwart Malte Donker sichert seine Zukunft beim TVB Stuttgart. Der Abwehrprofi unterzeichnet eine Vertragsverlängerung und stärkt die WILD BOYS nachhaltig.

Malte Donker hat seinen auslaufenden Vertrag beim TVB Stuttgart vorzeitig verlängert. Der Torwart und Abwehrakteur war ursprünglich von GWD Minden gewechselt, nachdem die Niedersachsen in die zweite Liga abgestiegen waren. Jetzt wird dieser Wechsel als erfolgreicher Schritt gewertet, der dem Verein und dem Spieler gleichermaßen nützt. Donker möchte auch über das aktuelle Saisonende hinaus Teil des Projekts sein.

Donker etabliert sich sofort im Kader

Die Integration von Malte Donker in das Stuttgarter Team verlief ohne jegliche Schwierigkeiten. Er brauchte keine Anlaufzeit, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Stattdessen fügte er sich nahtlos in das System von Cheftrainer Misha Kaufmann ein. Kaufmann, der Donker bereits vom ThSV Eisenach kannte, schätzt die direkte Arbeitsweise des Spielers. Donker liefert mit seiner physischen Präsenz und seinem taktischen Verständnis einen massiven Halt für die Defensive des Vereins.

Also read VfB Stuttgart und Nick Woltemade: Die 75 Millionen Euro sind verbrannt

Trainer lobt Mentalität und Integration

Misha Kaufmann betont die herausragende Rolle von Malte Donker für die Mannschaft. Aus seiner gemeinsamen Zeit in Eisenach war dem Trainer die hohe Mentalität und Zuverlässigkeit des Abwehrspielers bekannt. Diese Eigenschaften bringt Donker seit dem ersten Tag in Stuttgart vollständig an den Tag. Kaufmann hebt jedoch nicht nur die sportlichen Qualitäten hervor. Ebenso wichtig sei die menschliche Integration von Donker in die Kabine und in die gesamte Vereinsstruktur. Für die weitere Entwicklung des TVB sei Donker ein unverzichtbarer Baustein.

Advertisement

Spielpraxis und persönliche Motivation

In der aktuellen Spielzeit absolvierte Malte Donker für den TVB Stuttgart insgesamt elf Partien in der Bundesliga. Dabei erzielte der gebürtige Niedersachse fünf Tore. Seine Schlüsselrolle im Abwehrverbund der Schwaben ist damit faktisch bestätigt. Donker selbst erklärt, dass er sich vom ersten Tag an im Verein und unter den Spielkollegen unglaublich wohlgefühlt habe. Die Zusammenarbeit mit Trainer Misha Kaufmann und dem gesamten Trainerteam bereite ihm großen Spaß. Er beobachte, wie das Team als Einheit stetig an Leistung gewinnt.

Blick auf die Zukunft der WILD BOYS

Die Vertragsverlängerung sendet ein klares Signal der Verlässlichkeit nach außen. Malte Donker betont, dass das Vertrauen der Verantwortlichen ihm sehr wichtig sei. Er freue sich darauf, auch in den kommenden Monaten seinen Beitrag zum Erfolg der WILD BOYS zu leisten. Mit dieser Entscheidung festigt der TVB Stuttgart seine Defensive für die nächste Phase der Bundesliga-Saison. Der Schritt von GWD Minden nach Stuttgart hat sich somit sowohl sportlich als auch strategisch als Gewinn erwiesen.