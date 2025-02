Malware-verseuchtes Steam-Spiel: So schützen Sie sich

Ein Spiel auf Steam namens PirateFi wurde wegen Malware-Infektionen entfernt. Valve hat betroffenen Nutzern eine E-Mail geschickt und empfiehlt verschiedene Schritte zur Schadensbegrenzung.

Valve hat ein Spiel mit dem Namen PirateFi aus dem Steam -Store entfernt, das Gaming-PCs mit Malware infiziert hat. Valve hat betroffenen Nutzern eine E-Mail geschickt und sie darauf hingewiesen, dass der letzte Build des Spiels verdächtige Dateien enthielt. Laut der E-Mail besteht die Möglichkeit, dass das System mit Malware infiziert wurde. Es wird angenommen, dass nur sehr wenige Spieler das Spiel heruntergeladen haben, da es zu Spitzenzeiten maximal 5 aktive Spieler hatte.

Valve empfiehlt den betroffenen Nutzern, ihren Computer vom Internet zu trennen, den abgesicherten Modus von Windows zu aktivieren, temporäre Dateien zu löschen und den Computer mit einem Antivirenprogramm zu scannen. Im schlimmsten Fall wird empfohlen, die betroffene Partition zu formatieren, um die Malware vollständig zu entfernen. Es ist jedoch zu beachten, dass dabei alle Dateien auf der Partition unwiderruflich gelöscht werden.





