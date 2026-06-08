Mama kämpft für ihren Sohn: Die Zeit läuft davon

Die Mutter von Charlie, einem Jungen mit Morbus Sanfilippo, kämpft für seine Zukunft. Sie hat ihn in den USA registrieren lassen, damit er die Gentherapie dort bekommen kann, wo sie als Erstes verfügbar sein wird. Die Therapie könnte den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen und Kindern mit MPS IIIA wertvolle Zeit schenken.

Uns läuft die Zeit davon. Mama Astrid Reuther umarmt ihren kleinen Sohn Charlie, der an Morbus Sanfilippo leidet. Die Krankheit ist so selten wie perfide und führt dazu, dass der Junge alles wieder verlernen wird, was er bisher kann.

Sprechen, laufen, spielen, essen - alles geht verloren. Doch Astrid Reuther hält nicht auf. Sie hat Charlie in den USA registrieren lassen, damit er die Gentherapie dort bekommen kann, wo sie als Erstes verfügbar sein wird. Die Therapie könnte den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen und Kindern mit MPS IIIA wertvolle Zeit schenken.

Doch schnelles Handeln ist nötig, denn die Krankheit ist wie ein Hausbrand und die Gentherapie löscht das Feuer, aber alles, was bis dahin verbrannt ist, ist auf ewig verloren. Jede Verzögerung bedeutet, dass Fähigkeiten verloren gehen, die nie wieder zurückkommen. Astrid Reuther kämpft für ihren Sohn und sammelt Geld für die Gentherapie. Sie hofft, dass die Therapie noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird und dass Charlie die Chance bekommt, seine Fähigkeiten wieder zu erlernen





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