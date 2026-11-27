Der Aufwärtstrend bei Gewerbe-Neugründungen in SH hält an. In den ersten drei Quartalen 2026 wurden 18.878 Gewerbe neu gegründet, so das Statistikamt Nord. Das ist der höchste Stand seit 2010.

"Also, Mut gehört ja immer ein bisschen dazu, aber ich glaube, bei uns dreien war das jetzt nie so, dass wir diese schlaflosen Nächte hatten", sagt Bennet Goldbeck.

"Wir sind wirklich sehr überzeugt von der Idee und dem Produkt. " Der Jungunternehmer aus Angeln und seine beiden Schulfreunde Lennart Jessen und Patrick Nielsen vertreiben ihre eigene Limonade - zuckerarm und mit Himbeeren. Dafür haben sie Anfang des Jahres die Himmo-GmbH mit Firmensitz inSchon im ersten Halbjahr 2026 hatte Schleswig-Holstein Rekordzahlen für Gewerbe-Neugründungen verzeichnet, und der Trend hält an.

Advertisement

Advertisement

In den ersten drei Quartalen hat es laut Statistikamt Nord 18.878 Neugründungen gegeben, das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gewerbeaufgaben lag bei knapp 13.000. Sie ist demnach gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent gesunken. Damit wurden in diesem Jahr etwa 5.900 Gewerbe mehr angemeldet als aufgegeben.