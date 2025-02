Die Rock & Roll Hall of Fame hat die Nominierten für die diesjährige Aufnahme bekannt gegeben. Zu den Künstlern, die in diesem Jahr berücksichtigt werden, gehören Maná, Oasis, Outkast, Phish, Soundgarden und The White Stripes. Die endgültige Auswahl wird durch ein Komitee aus Musikhistorikern getroffen.

Die Liste der Musik er, die in diesem Jahr für die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame nominiert sind, wurde bekannt gegeben. Ein Künstler darf erst für die Aufnahme in die „heiligen Hallen“ berücksichtigt werden, wenn seine erste kommerzielle Aufnahme 25 Jahre alt ist. Das bedeutet, dass alle unten genannten Musik er bis zum Jahr 2000 einen Song veröffentlicht haben müssen, um in Betracht gezogen zu werden: Maná , Oasis , Outkast , Phish , Soundgarden und The White Stripes .

„Die Nominierten gehen jetzt an die Wähler“, heißt es in der Bekanntmachung. Die Auswahl erfolgt durch ein Komitee von Musikhistorikern. „Diese bemerkenswerten Nominierten haben jeweils ihren eigenen musikalischen Stil und ihre eigene Einstellung geschaffen, die Generationen von Musikliebhabern beeinflusst und zum anhaltenden Wachstum von Rock & Roll beigetragen“, sagte der Vorsitzende der Rock & Roll Hall of Fame Foundation, Gary Shapiro, in der Bekanntmachung. Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein Museum in Cleveland, Ohio, das die wichtigsten und einflussreichsten Musiker und Produzenten des Rock'n'Roll ehrt. Seit 1986 werden jedes Jahr eine begrenzte Anzahl neuer Mitglieder aufgenommen





