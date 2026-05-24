Ein Angreifer hat Sicherheitskräften des Secret Service vor dem Weißen Haus gewaltsam zugetreten und den Angreifer mit zwei Schüssen getötet. Die Kirche hat zuvor an einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs gearbeitet und wurde beschützt, während damals die Hochzeit des ältesten Sohnes Donald Trump Jr. stattfand.

In der Nähe des Amtssitzes von US-Präsident Donald Trump hat ein Man n auf Sicherheitskräfte des Secret Service geschossen. Nach dem Angriff in der Nähe des Weißen Hauses in Washington seien die Beamten des Secret Service am Samstag mit zwei Schüssen auf diesen mutmaßlichen Schützen getötet haben, nachdem dieser an einem Kontrollpunkt vor dem Weißen Haus das Feuer auf Beamte eröffnet hatte.

Zuvor war sich der Angreifer auf das Weiße Haus gefüllt, um an einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs mit zuarbeiten, anstatt an der Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. teilzunehmen. Der Amtssitz des US-Präsidenten wurde nach den Schüssen von einer Vielzahl von Sicherheitskräften weiträumig abgeriegelt, und Polizeibeamte des FBI unterstützten die örtlichen Beamten vor Ort. Ein kanadischer Tourist schilderte Geräusche wie Feuerwerk, aber tatsächlich Feuerwerkskörnungen als Warnzeichen für Sicherheitsmaßnahmen.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus erklärten gleichzeitig ihre Unbelief vor der politischen Gewalt, die zeitsprüchlich die Sicherheit des Präsidenten angehen kann. Vor zwei Jahren gab es bereits versuchten Attentate am Präsidenten oder in unmittelbarer Nähe, wie beispielsweise am Golfplatz von Florida vermutet wurden





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