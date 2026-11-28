Manchester United verliert unter Mauricio Pochettino mit 0:4 gegen Brentford. Die Mannschaft bleibt auf Platz 19. Der nächste Test ist bei Newcastle.

Manchester United erleidet unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino eine historische Niederlage gegen Brentford FC. Das Spiel im Old Trafford endet mit einem deutlichen 0:4. Dadurch verbleibt der Rekordmeister weiter auf einem Abstiegsplatz in der Premier-League-Tabelle.

Massive Defensive-Probleme in der ersten Halbzeit

Die Leistung der Red Devils in der ersten Halbzeit war katastrophal. Brentford zeigte erstmals sein volles Selbstbewusstsein in der alten United-Festung. In der 19. Minute erzielte Marcus Rashford nach einem Traumpass von Mads Damsgaard auf Ivan Perisic das 1:0. Der Torjäger ließ den Torwart wie einen Schuljungen ins Leere laufen und bereitete anschließend das 2:0 durch Bryan Mbeumo vor. Sir Alex Ferguson (84) saß auf der Tribüne und konnte das Geschehen kaum glauben.

Also read Niclas Füllkrug Vertragsverlängerung Werder Bremen und West Ham United

Die Defensive von Manchester United war völlig offen. Kapitän Bruno Fernandes zeigte ein peinliches Auftritt. Sein Freistoß aus 17 Metern prallte direkt in die Mauer der Gäste. Vorne wirkte die Angriffsreihe der Gastgeber völlig harmlos und unbeteiligt. So kann man im aktuellen Abstiegskampf der Premier League nicht bestehen.

Überholungsversuch scheitert trotz einiger Chancen

Nach der Pause versuchte Manchester United das Blatt zu wenden. Am 60. Minute traf Youri Tielemans mit einem Linksschuss nur die Latte. Ein Kopfball von Harry Maguire in der 69. Minute wurde noch von Nathan Collins von der Linie geholt. Die Londoner verpassten in der 73. Minute die Vorentscheidung, als Kevin Schade allein vor Andre Onana den Ball am langen Pfosten vorbeischießt.

Advertisement

Advertisement

Die Entscheidung fiel dann in der 82. Minute. Nach einer Ecke fiel die Kugel vor die Füße von Christian Norgaard. Der Däne knallte den Ball unter die Latte zum 3:0. In der Nachspielzeit (90.+2) erhöhte Bryan Mbeumo auf 4:0. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino wirkte wie ein klassischer Absteiger.

Druckaufbau vor dem Spiel gegen Newcastle

Das Ergebnis ist weniger erschreckend als die gesamte Leistung der Mannschaft. Wenn Crystal Palace am Sonntag sein Heimspiel gegen Hull City gewinnt, steht Manchester United auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Mauricio Pochettino muss dringend in die Köpfe seiner neuen Mannschaft kommen.

Bereits am Mittwoch folgt ein schweres Auswärtsspiel bei Newcastle United. Der Anstoß ist um 21.15 Uhr live bei Sky zu sehen. Danach kommt Aufsteiger Coventry City ins Old Trafford. Für die Red Devils gilt: Verlieren ist verboten. Die kommenden Spiele werden entscheidend für die Qualifikation für den europäischen Fußball sein.