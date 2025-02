Man will Mülldeponie kaufen, um 800 Millionen Dollar wertvolle Bitcoins zu finden

James Howells aus Großbritannien sucht seit Jahren vergeblich nach einer Festplatte mit 8.000 Bitcoins, die er mutmaßlich im Jahr 2013 versehentlich im Müll entsorgt hat. Nachdem er erfolglos versucht hatte, die Mülldeponie durchsuchen zu lassen, hat er nun einen neuen Plan: Er will die Mülldeponie kaufen, um nach der wertvollen Festplatte zu suchen.

Ein Mann aus Großbritannien, James Howells , sucht seit Jahren vergeblich nach einer Festplatte, die er mutmaßlich vor Jahren versehentlich im Müll entsorgt hat. Auf dieser Festplatte sollen sich 8.000 Bitcoin s befinden, was heute einem Wert von fast 800 Millionen Dollar entspricht. Howells hatte versucht, die Mülldeponie in Newport, Wales, durchsuchen zu lassen, um die wertvolle Festplatte zu finden.

Mehrere Anträge an das Gericht wurden jedoch abgelehnt, da die Stadtverwaltung aus Umweltgründen und hohen Kosten keine Genehmigung für die Ausgrabung erteilte.Jetzt hat Howells einen neuen Plan: Er will die Mülldeponie kaufen. Wie er in einem Post auf X (dem ehemaligen Twitter) bekannt gab, habe er bereits die Finanzierung gesichert. Obwohl der Briten weiterhin optimistisch ist und hofft, dass er Zugang zur Mülldeponie erhält oder eine Entschädigung von 495 Millionen Pfund (rund 588 Millionen Euro) bekommt, hat er bisher keine rechtliche Grundlage für die Durchsuchung des Areals gefunden. Ein Richter hatte seinen erneuten Antrag abgelehnt, mit der Begründung, dass die Festplatte Eigentum der Gemeinde werde, sobald sie in die Deponie gelangt. Howells argumentiert, dass er der rechtmäßige Besitzer der Bitcoins sei, auch wenn er sich nicht mehr im Besitz des physischen Datenträgers befindet. Experten prognostizieren bis Ende 2025 einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises. CNBC berichtet, dass Investoren und Branchenexperten Preise von bis zu 200.000 Dollar (rund 192.000 Euro) erwarten. Einige Analysten sehen sogar Potenzial für einen Anstieg auf bis zu 250.000 Dollar.





