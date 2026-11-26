Das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang zeigt, wie abhängig manche Konzerne oder gar Märkte von Einzelpersonen sind. Wie solch ein Risiko entsteht – und welche Gefahren das birgt.

seinen Chefposten, nachdem es mehrere Berichte über Affären mit Mitarbeiterinnen und einer vermeintlichen chinesischen Spionin gegeben hatte. Es folgte ein drastischer Absturz:, gemessen am Börsenwert zuvor das wertvollste Unternehmen der Welt, verlor im Zuge des Skandals mehr als eine Billion Dollar an Marktkapitalisierung.

„Key-Person-Effekt“ wird es in Fachkreisen genannt, wenn eine Einzelperson derart viel Macht bündelt, dass sie den Erfolg eines Unternehmens oder gar ganze Märkte bestimmt. Der Management-Professor Ralf Lanwehr ordnet ein, wie solche Abhängigkeiten entstehen, welche Gefahren sie bergen – und wie sich Unternehmen davor schützen können. Man konnte ihm das Amt nehmen, aber nicht seine Macht. In der Wissenschaft unterscheiden wir vier Machtquellen: Hierarchie, Eigentum, Expertise und Prestige.

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Mit seinem Rücktritt hat Huang zwar seine hierarchische Macht als CEO verloren. Die anderen drei Quellen sind ihm aber geblieben. Er ist Mitgründer des Unternehmens, verfügt über enorme Branchenexpertise und ein außergewöhnlich starkes Netzwerk. Hinzu kam der Rückhalt von Investoren und aus der Politik, insbesondere von Trotzdem hieß es zunächst aus dem Verwaltungsrat von Nvidia, eine Rückkehr Huangs sei „ausgeschlossen“.