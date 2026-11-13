Manchester City steht vor einer Urteilsverkündung. Details zur Berufung, möglichen Punktabzügen und Reaktionen aus dem DFB im Überblick.

Der englische Fußball ist durch den Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City in eine tiefgreifende Krise gestürzt. Der Verein aus Manchester wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2018 durch Scheinverträge die Einnahmen künstlich zu erhöht und die Kosten zu senken. Diese gravierenden Verstöße gegen die Finanzfairplay-Regeln haben nicht nur die sportliche Zukunft der Mannschaft bedroht, sondern auch weitreichende politische und wirtschaftliche Debatten in ganz Europa ausgelöst. Die Konsequenzen für den Rekordmeister reichen von massiven Punktabzügen bis hin zum kompletten Ausschluss von internationalen Wettbewerben.

Zeitplan der Berufung und mögliche Strafen

Manchester City hat gegen den Schuldspruch Berufung eingelegt und die nächste gerichtliche Anhörung noch im Dezember dieses Jahres erwartet. Laut Berichten der Financial Times wird dieses Verfahren mehrere Tage dauern, wobei die finale Entscheidung über den Einspruch erst im kommenden Jahr verkündet werden soll. Erst nachdem diese Entscheidung feststeht, wird das genaue Strafmaß festgelegt, falls die Berufung scheitert. Die Spannbreite der möglichen Sanktionen ist laut dem Regelwerk der Premier League extrem weit gefasst. Es sind Geldstrafen, erhebliche Punktabzüge oder sogar der Ausschluss aus der höchsten englischen Spielklasse denkbar. Zusätzlich hat die UEFA einen Ausschluss aus europäischen Wettbewerben für bis zu zehn Jahre in Betracht gezogen. Eine schnelle Klärung ist unwahrscheinlich, da ein Prozess sogar mehrere Jahre dauern könnte. Eine endgültige rechtliche Einigung wird nicht vor dem Ende der aktuellen Saison im Mai 2027 erwartet.

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Kritik von Andreas Rettig an der 50Plus1Regel

Der DFBGeschäftsführer Andreas Rettig hat sich in einem Interview mit dem kicker scharf von der aktuellen Entwicklung abgegrenzt. Rettig bezeichnet den Fall als den größten anzunehmenden Betrugsfall und forderte von der UEFA, die höchsten Strafen wie Lizenzentzug und Aberkennung aller Titel anzuwenden. Aus deutscher Sicht unterstreiche der Skandal die Bedeutung der 50Plus1Regel, die den Einfluss externer Investoren begrenzt. Rettig kritisierte, dass Manchester City den Geist der Ausgabenbeschränkung mit Füßen getreten habe. Gleichzeitig wies er auf andere Vereine hin. Er betonte, dass RB Leipzig den Geist der 50Plus1Regel nicht erfüllt habe, da die Mitgliederbestimmung fehle und der SSV Markranstädt okkupiert worden sei. Auch die Werksklubs aus Leverkusen und Wolfsburg könnten ihren Stimmrechte an die eingetragenen Vereine zurückgeben, um einen Imagegewinn zu erzielen.

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Strategische Verteidigung gegen Regierungsdokumente

Manchester City unternimmt entschlossene Schritte, um die Vorwürfe entkräften zu wollen. Der Klub will die Richter dazu bewegen, die Legitimität offizieller Regierungsdokumente aus Abu Dhabi anzuerkennen. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Telegraph besitzt die Mannschaft unwiderlegbare Beweise, dass die umstrittenen Sponsorengelder direkt von der Regierung Abu Dhabis stammen. Dies soll nachweisen, dass es sich nicht um verschleierte Zahlungen von Eigentümer Scheich Mansour Bin Zayid Al Nahyan handelt. Der Scheich ist auch Mitglied der Regierung und alimentiert den Verein. Durch diese Argumentation soll der Vorwurf entkräftet werden, die Finanzen seien durch komplexe Konstrukte manipuliert worden. Die Stadt versucht somit, die Quelle der Einnahmen als legitime staatliche Förderung darzustellen, um die Anklage der Premier League abzuwehren.

Prognosen zum sportlichen Abstieg und Folgen

Es gibt ernsthafte Befürchtungen, dass der Abstieg von Manchester City bereits beschlossene Sache sein könnte. Quellen der Daily Mail berichten, dass ein drastischer Punktabzug geplant ist, der einen garantierten Abstieg am Ende der Saison zur Folge hätte. Hinzu käme eine Strafe für die kommende Spielzeit, die einen direkten Wiederaufstieg verhindern soll. Parallel dazu ist eine hohe Geldstrafe vorgesehen. Ein direkter Zwangsabstieg in die viertklassige League Two gilt jedoch als unwahrscheinlich. Die Liga plant, die Strafen schon vor dem Ergebnis des Berufungsverfahrens zu verkünden, das mit Ende Januar zu rechnen ist. Diese aggressive Strategie der Liga soll sicherstellen, dass die Sanktionen schnell wirksam werden, bevor langwierige juristische Verfahren noch mehr Unsicherheit in den englischen Fußball bringen. Die Fans und der Sport stehen vor einer historischen Zäsur, die die Struktur des europäischen Fußballs nachhaltig verändern könnte.