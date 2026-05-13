Manchester City bleibt am Tabellenspitze im Kampf um die Premiere-Meisterschaft in der Premier League. Sie gewannen ihr Nachholspiel gegen Crystal Palace mit 3:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal zwei Tage vor Saisonende auf zwei Punkte.

Manchester City bleibt im Rennen um die Meisterschaft in der Premier League . Mit einem Sieg gegen Crystal Palace setzen die Skyblues den FC Arsenal unter Druck. gewann ihr Nachholspiel mit 3:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte.

Antoine Semenyo (32. ) und der frühere Frankfurter Omar Marmoush (40. ) jeweils auf Vorlage von Phil Foden stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. Savinho (84.

) besorgte den Endstand. Im Saisonendspurt muss City noch beim AFC Bournemouth und gegen Aston Villa ran. Arsenal spielt noch gegen den FC Burnley und beim Londoner Stadtrivalen Palace. Mit Blick auf das FA-Cup-Finale am Samstag (16.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Chelsea schonte Guardiola einige Stars.

Erling Haaland saß 90 Minuten auf der Bank. Rayan Cherki, der das 3:0 vorbereitete, und Jeremy Doku wurden eingewählt. Über ihre Vertreter in der Startelf sagte Guardiola: "Ich vertraue ihnen, ohne sie waren wir nicht hier.

" Der frühere Leipziger Josko Gvardiol stand nach überstandenem Schienbeinbruch erstmals seit dem 4. Januar wieder auf dem Platz.

"Pep hat mehr rotieren lassen, als wir erwartet haben", sagte Palace-Coach Oliver Glasner. Das tat dem überlegenen Spiel der Hausherren keinen Abbruch. Foden legte für Semenyo genial per Hacke auf, das 2:0 fiel nach feinem Zuspiel von Gvardiol und Fodens Verlängerung





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