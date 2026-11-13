Manchester City drohen Sanktionen: Berufung im Dezember

Manchester City steht vor einer juristischen Zäsur. Die Berufung gegen Finanzvorwürfe beginnt im Dezember. Im Fall des Scheitens drohen Punktabzüge oder der Abstieg aus der Premier League.

Die Zukunft des englischen Fußballmeisters Manchester City hängt an einem entscheidenden Faden. Im Dezember dieses Jahres findet die nächste wichtige Etappe im langjährigen Rechtsstreit um die Einhaltung der Finanzregeln der Premier League statt. Der Klub muss sich vor einem unabhängigen Berufungsgremium verantworten, dessen Urteil im kommenden Jahr erwartet wird. Sollte Manchester City den Kampf gegen die Vorwürfe verlieren, drohen drastische Sanktionen, die die Existenz des Vereins langfristig gefährden könnten.

Ablauf der Berufungsverhandlung und Sanktionen

Die Berufungsverhandlung ist für Mitte Dezember angesetzt und wird sich voraussichtlich über mehrere Tage erstrecken. Eine Entscheidung durch das Gremium wird für das neue Jahr erwartet. Erst wenn der Einspruch des Klubs zurückgewiesen wird, folgt die separate Entscheidung über die konkreten Strafen. Der genaue Zeitplan der Verfahren wurde bisher streng unter Verschluss gehalten. Es gab zwar Spekulationen, dass Sanktionen bereits vor Abschluss des Berufungsverfahrens verkündet werden könnten, doch dieser Aspekt bleibt unbestätigt.

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Das Regelwerk der Premier League sieht weitreichende Möglichkeiten für unabhängige Kommissionen vor. Im Ernstfall sind Geldstrafen, Punktabzüge im Ligabetrieb und sogar der Ausschluss aus der höchsten englischen Spielklasse möglich. Es ist jedoch unklar, wann diese Sanktionen genau wirksam werden würden. Zudem besteht die Möglichkeit, auch gegen verhängte Strafen erneut Berufung einzulegen. Die juristische Auseinandersetzung könnte sich daher über das Ende der laufenden Saison im Mai 2027 hinausziehen und sich möglicherweise über mehrere Jahre hinziehen.

114 Anklagepunkte und finanzielle Manipulationen

Der Hintergrund der aktuellen Situation ist eine schwere Anklagesammlung. Im September hatte eine unabhängige Kommission Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2023 und beziehen sich auf einen Zeitraum von neun Jahren. Im Zentrum der Ermittlungen stehen manipulierte Finanzangaben, fragwürdige Sponsoringvereinbarungen, verschleierte Finanzierungen durch den Klub-Eigentümer und Verstöße gegen die Ausgabenregeln der Liga.

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Nach den Feststellungen der Kommission soll Manchester City seine finanzielle Position um mehr als 900 Millionen Pfund aufgebläht haben. Dieser Betrag entspricht rund einer Milliarde Euro. Dem Urteil zufolge soll eine private Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi, die letztlich von Klub-Eigentümer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan kontrolliert wird, Zahlungen einiger kommerzieller Sponsoren künstlich aufgestockt haben. Diese Konstruktionen dienten dazu, die tatsächlichen Ausgaben des Vereins in Richtung der Liga-Obergrenze zu verschleiern.

Reaktionen und neue Ermittlungen durch Sportbehörden

Sowohl Manchester City als auch die Premier League lehnten es bisher ab, eine Stellungnahme zum Zeitplan der weiteren juristischen Verfahren abzugeben. Die Stille der Akteure unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Lage. Parallel zum Hauptverfahren gegen City gibt es eine neue Entwicklung im Umfeld der britischen Sportermittlungen. Rui Pinto, Gründer der Enthüllungsplattform Football Leaks, spricht mit britischen Ermittlern über eine mögliche Zusammenarbeit.

Sein Anwalt William Bourdon bestätigte, dass das britische Serious Fraud Office (SFO) inzwischen mit Pinto in Kontakt steht. Demnach soll er dabei helfen, weitere Fälle von Betrug und anderen Straftaten im Sport aufzudecken. Pinto hatte vor einigen Jahren zahlreiche vertrauliche Dokumente und E-Mails an Medien weitergegeben. Diese Veröffentlichungen brachten die Ermittlungen gegen Manchester City erst ins Rollen und legten die Basis für die jetzigen schwerwiegenden Vorwürfe.

Zeugenschutz in Portugal und diplomatische Spannungen

Die Situation um Rui Pinto bleibt politisch angespannt. Seit 2020 lebt er in einem Zeugenschutzprogramm in Portugal. Im September drohte das Land zunächst damit, den Schutz nicht länger zu gewährleisten. Nach einem Einspruch seiner Anwälte nahm Portugal diese Entscheidung jedoch zurück. Diese Wendung könnte die Grundlage für die aktuelle Zusammenarbeit mit britischen Behörden bilden.

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Das Serious Fraud Office wollte die Kontakte zu Pinto nicht näher kommentieren. Eine Sprecherin erklärte lediglich, dass sie weder bestätigen noch dementieren könnten, ob es in dieser Angelegenheit aktuelle Ermittlungen gebe. Der Grund dafür sei, dass laufende Ermittlungen nicht gefährdet werden dürften. Die Kombination aus der anstehenden Berufung von Manchester City und den potenziell neuen Enthüllungen durch Pinto macht 2027 zu einem kritischen Jahr für den englischen Spitzensport und die Finanzarchitektur der Premier League.