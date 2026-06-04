Manchester City hat Real Madrid gedroht, rechtliche Schritte einzuleiten, weil der Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme behauptet, Erling Haaland habe eine Ausstiegsklausel für den Klub.

Manchester City droht Real Madrid mit rechtlichen Schritten, weil der Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme behauptet, Erling Haaland habe eine Ausstiegsklausel für den Klub. Der norwegische Stürmerstar soll nach Madrid wechseln.

Der Klub in Manchester reagiert mit einer offenen Drohung, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn Real Madrid weiterhin über den Transfer spricht. Der Klub in Madrid hat sich bereits auf die Wahl vorbereitet und hat einen Plan, wie sie den norwegischen Stürmerstars gewinnen könnten. Der Präsidentschaftskandidat Florentino Perez hat angekündigt, im Falle seiner Wahl den früheren Real-Coach Jose Mourinho als Nachfolger von Alvaro Arbeloa zu installieren. Perez hat auch angekündigt, den früheren Bundesligaprofi Ibrahima Konate nach dessen Abschied vom Riquelme zu locken.

Der Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hält dagegen: Würde er bei der Wahl am Sonntag gewinnen, wolle er Erling Haaland in die spanischen Hauptstadt locken. Laut Riquelme, der zugleich ein Auge auf Citys Mittelfeldspieler Rodri warf, besitze Haaland eine Ausstiegsklausel, er wolle nach Madrid kommen. Auch die Haaland-Seite selbst äußerte sich demzufolge. Seine Agentin Rafaela Pimenta und sein Vater Alf-Inge Haaland wurden mit der Aussage zitiert: "Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen in Madrid alles Gute.





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