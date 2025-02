Manchester City gegen Real Madrid: Ewige Rivalität in einer Krise

Manchester City und Real Madrid treffen im Achtelfinal-Playoff der Champions League aufeinander. Beide Teams erleben eine schwierige Saison und müssen in diesem Duell ihre Form zurückgewinnen.

Manchester City und Real Madrid trafen in den letzten Jahren immer wieder in der Champions League aufeinander und lieferten epische Duell e. Dieses Mal jedoch ist das Match im Achtelfinal-Playoff etwas anders. Beide Teams befinden sich in einer Krise , die sie weit entfernt von ihren früheren Höhen hält. Pep Guardiola und Carlo Ancelotti , die beiden erfahrenen Trainer, müssen in diesem Duell ihre Teams wieder auf Kurs bringen.

Das Team, das den Sieg holt, hat gute Chancen auf einen Platz im Viertelfinale der Champions League. \Manchester City, der Titelverteidiger, hatte in der Gruppenphase nur durchschnittliche Leistungen und musste sich gegen die starken Gegner wie Arsenal und Tottenham geschlagen geben. Verletzungen von wichtigen Spielern wie Antonio Rüdiger und David Alaba haben Real Madrid ebenfalls geschwächt. Trainer Carlo Ancelotti ist daher besorgt und sieht in City einen unangenehmen Gegner. Auch Manchester City hat in der Saison zu kämpfen. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor in den letzten Monaten wichtige Spiele gegen Teams wie Arsenal, Tottenham und Paris Saint-Germain. Es wird spekuliert, dass Guardiolas Spielweise entschlüsselt wurde und das Team zu alt und zu bequem geworden ist. Um die Krise zu überwinden, hat City im Januar vier neue Spieler verpflichtet, darunter der Stürmer Omar Marmoush. \Die Situation bei City ist jedoch noch komplizierter. Die Premier League ermittelt gegen den Verein wegen mutmaßlicher Verstößen gegen Finanzregeln. Eine Strafe, Punktabzug oder sogar der Ausschluss aus der Liga sind möglich. Diese Unsicherheiten belasten das Team zusätzlich. Guardiola selbst ist jedoch zuversichtlich. Er glaubt, dass sein Team noch immer etwas Besonderes hat und hofft, dies gegen Real Madrid beweisen zu können. Das Duell wird am Dienstagabend (21:00 Uhr) auf DAZN übertragen





