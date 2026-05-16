Manchester City gewinnt den FA Cup im Finale gegen Chelsea

In der FA Cup-Finale wirft Antoine Semenyo (26) mit einem Traumtor den Titel für Manchester City (55) gegen Chelsea (43) vor die Füße.

Schön, schöner, Semenyo! Dank eines Zaubertors durch Flügelstar Antoine Semenyo (26) gewinnt Manchester City den FA Cup. Im Finale schlägt die Truppe um Trainer Pep Guardiola (55) den FC Chelsea mit 1:0.

Das goldene Tor in Minute 72: Bernardo Silva schickt Haaland rechts in den Strafraum. Der Norweger nimmt den Kopf hoch, legt in die Mitte – und dort versenkt Semenyo die Kugel in der Drehung mit der Hacke ins lange Eck. Das Traumtor zum Sieg! Damit beendet Pep seinen kleinen Final-Fluch.

Zum vierten Mal in Folge steht er mit seiner Mannschaft im FA-Cup-Finale. Nach dem Triumph 2023 gab es zuletzt bittere Finalpleiten (gegen Crystal Palace und Manchester United). Mit dem Titel in Wembley träumen die Citizens nun vom nationalen Titel-Triple! Zuvor holte die Pep-Elf schon den Ligapokal, in der Premier League liegt sie zwei Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Doch für den nächsten Titel muss sich die Pep-Elf mächtig strecken! Denn vor den Augen von Prinz William (43) und England-Trainer Thomas Tuchel (52) ist es lange ein kampfbetontes Spiel. steht den Citizens auf den Füßen, lässt in der ersten Halbzeit nur ein Abseits-Tor (27. ) und eine Chance von Haaland (44) zu





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