Manchester City gewinnt Prozess gegen Premier League: Sponsoringregeln für ungültig erklärt

Manchester City hat einen wichtigen Sieg ausserhalb des Spielfeldes errungen! Die von der Premier League festgelegten Sponsoringregeln wurden für ungültig erklärt. Ein Tribunal aus hochrangigen Juristen entschied, dass die Regeln, die den Einfluss von Investorengeldern auf die Vereine beschränken sollten, unwirksam und unangemessen sind. Die Entscheidung könnte zu grossen Entschädigungsforderungen und Klagen von anderen Vereinen führen.

Manchester City hat einen wichtigen Sieg ausserhalb des Spielfeldes errungen! Wie die britische Zeitung The Times zuerst berichtete, wurden die von der Premier League festgelegten und von 2021 bis 2024 gültigen Sponsoringregeln für ungültig erklärt. Sie gelten als nichtig und nicht durchsetzbar.

Manchester City erfuhr einen schweren Schlag, denn ein Tribunal aus hochrangigen Juristen entschied, dass die Sponsoringregeln, die von 2021 bis 2024 galten und den Einfluss von Investorengeldern auf die Vereine beschränken sollten, unwirksam und unangemessen sind. Konkret beziehen sich diese Regeln, die unter dem Begriff Associated Party Transactions (APT) zusammengefasst werden, auf Sponsoringverträge zwischen einem Verein und Unternehmen, die mit den Eigentümern des Vereins verbunden sind. Das Ziel war es, zu verhindern, dass Klubs solche Deals über dem ordentlichen Wert abschließen. Die Regeln wurden 2021 nach der saudi-arabischen Übernahme von Newcastle United eingeführt. Das Gericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass die drei zentralen Aspekte der alten APT-Regeln, die zuvor als rechtswidrig eingestuft wurden, rechtlich nicht vom Rest der alten Regeln getrennt werden können. Als Ergebnis hat das Gericht festgestellt, dass die alten APT-Regeln in ihrer Gesamtheit nicht durchsetzbar sind. Die bisherigen APT-Regeln sind nicht mehr gültig, da die Klubs neue APT-Regeln gewählt haben, die im November 2024 in Kraft getreten sind. Die Entscheidung hat ausdrücklich keinen Einfluss auf die Gültigkeit der neuen Regeln. Die APT-Regeländerungen traten im November 2024 durch eine erfolgreiche Abstimmung der Klubs in Kraft. Die Premier League teilte mit, dass sich die Regeländerungen auf die „Integration der Bewertung von Gesellschafterdarlehen“ beziehen und „die Aufhebung einiger Änderungen der APT-Regeln von Anfang des Jahres beinhalten“. Manchester City hatte die Premier League verklagt, nachdem geplante Deals mit Etihad Airways und der First Abu Dhabi Bank 2023 verhindert worden waren. Als Folge des pro Man City gefallenen Urteils erwarten englische Medien große Entschädigungsforderungen und Klagen von Vereinen. Auf jeden Fall muss die Liga neben den eigenen Anwaltskosten auch für die von City im Wert von rund 24 Mio. Euro aufkommen. Trainer Pep Guardiola und Co. dürfen also einen großen Kohle-Sieg feiern. Übrigens: Sollte das Gericht im nächsten Schritt auch die im November 2024 eingeführten, angepassten APT-Regeln widerrufen, würde das bedeuten, dass Man City und auch Newcastle deutlich höhere Sponsoringverträge als bisher abschließen könnten





