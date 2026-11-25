Manchester City erlebt eine schwache Phase. Nach dem 2:2 gegen SSC Neapel und dem Unentschieden gegen Fulham rückt der Titelgewinn in Reichweite. Erling Haaland zeigt sich enttäuscht von der Leistung.

Manchester City befindet sich in einer deutlichen Talfahrt und wartet weiterhin verzweifelt auf den nächsten Dreier. Nach dem ernüchternden Remis gegen den SSC Neapel in der Champions League zeigen sich die Nerven bei Superstar Erling Haaland angespannt.

Der norwegische Stürmer hatteerte nach dem erneuten Rückschlag mit sich selbst sowie den unvorhersehbaren Gesetzen des Fußballsports. In einem offenen Geständnis gegenüber TNT Sports betonte er die Dualität des Spiels: Fußballs sei sowohl einfach als auch schwierig zu meistern, je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt. Wenn man gewinnt, erscheint alles logisch und klar, und man weiß genau, welche Schritte unternommen werden müssen.

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Haaland über die psychologische Dualität des Fußballs

Fällt die Niederlage oder ein Unentschieden jedoch aus, beginnen die Zweifel und die Selbstkritik anzuwachsen, was oft zu einer lähmenden Unsicherheit führt. Gewonnen hatte Manchester City in der jüngeren Vergangenheit nicht, das Unentschieden gegen Neapel markierte bereits das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Dies ist eine alarmierende Entwicklung für den Titelverteidiger, der normalerweise auf Stabilität und Dominanz setzt. Haaland versuchte dennoch, die positiven Aspekte aus dem Spiel zu extrahieren, um die Moral im Team nicht vollständig zu brechen.

Er verwies darauf, dass die Mannschaft es in der Vergangenheit bereits geschafft habe, zweimal aus einer Rückstandssituation zurückzukommen, was ein Zeichen von Stärke sei. Das Spiel selbst war von Schwankungen geprägt. Neapels Rasmus Højlund eröffnete für Manchester City die счетe, doch die Italiener glichen durch Ayyoub Bouaddi in der sechsten Minute der zweiten Halbzeit aus. Auch Rayan Cherki sorgte in der achten Minute des zweiten Durchgangs für den Ausgleich zum 2:2.

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Insgesamt tat sich City jedoch schwer, das Spiel in die eigene Länge zu ziehen. Dies lag unter anderem daran, dass Haaland, der am Dienstagabend die Kapitänsmarke trug, kaum effektiv in das Geschehen seines Teams eingebunden war. Der Angreifer fühlte sich trotz oder vielleicht wegen der Binde besonders verantwortlich. Er betonte, dass seine Motivation stets darin besteht, seine beste Leistung für den Klub abzurufen und Spiele für Manchester City zu gewinnen, was aktuell jedoch nicht in ausreichendem Maße gelinge.

City kämpft um den Einzug ins Achtelfinale

Dieser Misserfolg tue weh und werde nicht einfach ignoriert. Die sportliche Lage hat sich für die Skyblues erheblich verschärft. Nach dem Rückschlag in der Königsklasse muss City nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen. Nach fünf Spielen stehen lediglich zehn Punkte zu Buche, was für einen Klub dieser Klasse unterdurchschnittlich ist.

Auch in der heimischen Liga lief es in den letzten Wochen nicht rund. Nachdem es am Wochenende nur zu einem knappen Remis gegen Fulham reichte, beträgt der Abstand auf den Tabellenführer FC Arsenal weiterhin sechs Punkte. Diese Distanz ist in der heutigen Premier League, in der jedes Spiel entscheidend sein kann, gefährlich groß.

Haaland bemühte sich um Zweckoptimismus und verwies darauf, dass das Einzige, was die Mannschaft tun könne, sei, sich ausschließlich auf das nächste Spiel zu konzentrieren und nicht in Vergangenheitsbewunderung zu verfallen. Leichter wird es für Manchester City jedoch nicht werden. Die kommenden Aufgaben sind anspruchsvoll, und die pressure wächst mit jedem Punkt, der nicht geholt wird. Die Fans und das Management erwarten eine sofortige Kehrtwende, um die Titelambitionen für diese Saison nicht zu gefährden.