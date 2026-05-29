Manchester City jagt Anderson: 115-Millionen-Offerte im Anflug?

Nach dem Ende der Guardiola-Ära will Manchester City den Kader massiv verstärken und hat Elliot Anderson ins Visier genommen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler von Nottingham Forest soll rund 115 Millionen Euro kosten. Manchester United ist im Rennen zurückgefallen, City gilt als Favorit.

Nach dem Ende der Guardiola-Ära stellt Manchester City offenbar direkt die Weichen für den nächsten Großangriff auf dem Transfer markt. Im Fokus: Englands Mittelfeldhoffnung Elliot Anderson .

Laut 'BBC' haben die Skyblues im Rennen um den 23-jährigen Mittelfeldspieler inzwischen die besten Karten. Manchester United soll im Poker dagegen zurückgefallen sein, weil die Red Devils bei den hohen Forderungen von Nottingham Forest zögern. Das Preisschild von Nottingham soll in der Region von 115 Millionen Euro liegen. Erst vor wenigen Tagen nominierte Thomas Tuchel (52) Anderson für den englischen WM-Kader.

Nun könnte dem Mittelfeldspieler der nächste große Karrieresprung bevorstehen. Nottingham Forest weiß natürlich um den enormen Marktwert seines Leistungsträgers. Der Klub hofft offenbar sogar darauf, dass Anderson bei der Weltmeisterschaft seinen Preis noch einmal weiter nach oben schraubt. Trainer Vitor Pereira würde den Publikumsliebling dagegen am liebsten behalten.

'Ich glaube, wenn wir um andere Ziele spielen wollen, müssen wir unsere besten Spieler behalten', sagte der Coach. Anderson absolvierte in der abgelaufenen Saison 50 Pflichtspiele für Nottingham, erzielte vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Mit starken Leistungen half er entscheidend dabei, den Klub in der Premier League zu halten. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, was Forest eine starke Verhandlungsposition gibt.

Demnach fordert Nottingham Forest eine Summe, die sogar den Declan-Rice-Transfer übertreffen könnte. Arsenal hatte 2023 rund 116 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler bezahlt. Der Mittelfeld-Motor könnte nun noch teurer werden. Manchester United will sich laut den Berichten weder auf endlose Verhandlungen noch auf ein finanzielles Wettbieten einlassen.

Genau das spielt offenbar Manchester City in die Karten, dazu kommt das der 23-Jährige auch einen Wechsel zu den Skyblues wohl favorisiert. Dabei befindet sich der Klub gerade mitten im großen Umbruch. Nach zehn extrem erfolgreichen Jahren endete am Wochenende offiziell die Guardiola-Ära bei Manchester City. Der Spanier verabschiedete sich nach seinem letzten Spiel gegen Aston Villa emotional von den Fans.

Enzo Maresca wird wohl den City-Posten übernehmen. Trotz des Trainerwechsels soll City den Kader aber weiter massiv verstärken wollen und Anderson könnte dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Die Gespräche zwischen den Klubs sollen bereits laufen, auch wenn eine Einigung noch in weiter Ferne liegt. Sollte Anderson tatsächlich wechseln, wäre er nach Erling Haaland und Jack Grealish der nächste Rekordtransfer der Citizens.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Manchester City bereit ist, die Rekordsumme zu zahlen und damit den nächsten Coup auf dem Transfermarkt zu landen





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