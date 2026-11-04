Manchester City kommt mit XXL-Banane nach Leipzig

Manchester City reist mit einer aufblasbaren XXL-Banane zum Champions-League-Spiel bei RB Leipzig. Das gelbe Symbol hat Tradition bei den Citizens-Fans und steht nun im Zeichen des drohenden Finanzskandals.

Englands Top-Klub Manchester City muss am Mittwoch um 21 Uhr in der Champions League bei RB Leipzig antreten. Die Partie wird live bei DAZN übertragen.

Schon am Dienstagabend landete das Team in Deutschland, und dabei fiel vor allem eine Sache auf: Die Mannschaft reiste mit einer aufblasbaren XXL-Banane an Bord des Teamfliegers an. Bilder auf dem offiziellen Instagram-Account des Klubs zeigten das große Gummi-Objekt bei der Busfahrt zum Flughafen, beim Check-in für das Gepäck und sogar auf dem Co-Piloten-Sitz im Flugzeug.

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Banane als Symbol des Widerstands

Auch die mitreisenden Anhänger sollen der Aktion folgen und ebenfalls Bananen mit ins Stadion bringen, sodass der Gästeblock in Leipzig zu einem gelben Meer werden könnte. Der Leipziger Fanverband hat seine eigenen Anhänger allerdings vorab zur Vorsicht gemahnt und vor einer falschen Deutung gewarnt. In der DDR war die Banane nämlich ein Symbol für die Begrenztheit des Wirtschaftssystems. Die Früchte waren knapp, und wer welche ergattern wollte, musste oft lange in Schlangen anstehen.

Der Fanverband betont nun, dass die gelben Früchte in diesem Zusammenhang keine diskriminierende oder provokative Bedeutung haben. Der eigentliche Hintergrund der ungewöhnlichen Aktion liegt woanders. Manchester City droht wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln des Fußballs eine drastische Strafe. Die Banane steht in diesem Kontext für Widerstandsfähigkeit und Zusammenhalt, also für die Haltung, sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen zu lassen.

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Zuletzt war das Symbol auf den Rängen des Etihad Stadiums und auch bei Auswärtsspielen zu sehen, etwa beim 3:0 in Liverpool Mitte Oktober. Die verantwortliche City-Fangruppe mit dem Namen 1894 erklärte im Vorfeld des Topspiels, dass diese Fangemeinde schon immer eine Achterbahnfahrt durchgemacht habe. Der Ursprung des Symbols reicht weit zurück.

Ursprung des Bananen-Symbols bei City

Als der frühere City-Stürmer Imre Varadi, der zwischen 1986 und 1988 für die Citizens auflief, eingewechselt wurde, hielt ein Fan namens Frank Newton bei dessen Einwechslung eine aufblasbare Banane in die Höhe. Der Fanblock skandierte daraufhin spontan den Namen Imre Banana anstelle von Imre Varadi. Die Anhänger wollten damit nicht nur Humor zeigen, sondern auch vom sportlichen Niedergang ihres Klubs ablenken. Die Zeiten waren schwer, sowohl nach der Heysel-Katastrophe als auch während verschiedener gesellschaftlicher Krisen in England.

Mit Humor und Bananen im Stadion wollten die Fans sich ihre Leidenschaft bewahren. Dass die Banane nun ein Comeback erlebt, mitten in einem Finanzskandal, sorgt für Gesprächsstoff. Die Fangruppe 1894 sieht das gelassen. Sie erklärte, das Symbol solle alle daran erinnern, dass es egal sei, in welcher Liga der Verein am Ende spiele, die Anhänger seien immer da.

Es sei albern, es sei einfach nur Spaß. Im Abschlusstraining von RB Leipzig herrschte am Dienstagnachmittag gute Laune, und auch auf Leipziger Seite wird das Duell mit Spannung erwartet. Ob die Bananen am Mittwoch tatsächlich für Stimmung sorgen und welche Rolle der Finanzstreit in der Champions League spielen wird, bleibt abzuwarten.