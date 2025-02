Manchester City'nin Premier Lig'e Karşı Zaferi: Drastik Sonuçlar Bekleniyor

Manchester City, Premier Lig'e karşı açtığı yatırım sermayesi davasını kazandı. Bu durum, City'nin Premier Lig'den büyük bir tazminat talep etme potansiyeli doğuruyor. Real Madrid, Benjamin Sesko'yu Leipzig'den kadrosuna katmak için çalışıyor. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılımı durumunda 2024 yazında ayrılma seçeneği olan bir sözleşme imzaladı. Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetti ve eski takımı Sao Paulo'ya geri döndü. Al-Hilal, bu boşluğu Vinicius Jr., Mo Salah ve Rodrygo gibi yıldız futbolcularla doldurma hedefiyle çalışıyor.

Manchester City 'nin Premier Lig 'e karşı açtığı yatırım sermayesi davası büyük bir başarıya ulaştı. City, Associated Party Transactions (APT) kurallarına karşı dava açmıştı. Bu kurallar, kulüplerin sahipleriyle ilişkili şirketlerden gelen sponsorluk anlaşmalarının değerinin normal sınırlar içinde kalmasını sağlamak amacıyla getirilmişti. Manchester City , 2023 yılında Etihad Airways ve First Abu Dhabi Bank ile planlanan anlaşmaların bu kurallar nedeniyle engellendiği için dava açtı.

Hakim, APT kurallarının üç temel yönünün yasal olarak geçersiz olduğunu ve bu kuralların tamamının uygulanabilirliğini kaybettiğini belirtti. Manchester City'nin bu davayı kazanması Premier Lig'e karşı önemli bir hamle olarak kabul ediliyor. City, Aralık 2021 ve Kasım 2024 tarihleri arasında APT kuralları nedeniyle engellenen anlaşmalar nedeniyle Premier Lig'den büyük bir tazminat talebinde bulunabileceği belirtiliyor. Real Madrid ise, Leipzig'den Benjamin Sesko'yu kadrosuna katmak için çalışıyor. Sesko yakın zamanda Leipzig ile sözleşmesini yenilemişti ancak Madrid'in teklifini kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşebilir. Madrid'in Sesko için 100 milyon Euro'ya kadar ödemeye hazırlıklı olduğu tahmin ediliyor. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise, kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak Haaland'ın sözleşmesinde, City'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garanti etmezse, 2024 yazında takımdan ayrılma seçeneği olduğu belirtiliyor. Haaland'ın sözleşmesinde başka gizli maddeler de olduğu ve Real Madrid, Paris Saint-Germain ve FC Barcelona gibi kulüplerden gelen yüksek teklifler karşısında erken ayrılma seçeneği olabileceği de gelen bilgiler arasında.Neymar ve Al-Hilal, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Neymar, 2023 yılında Al-Hilal'a katılmış ve hemen ardından diz sakatlığı geçirmişti. Sao Paulo'ya geri dönen Neymar, takımının eski taraftarlarından büyük bir coşkuyla karşılandı. Neymar'ın ayrılışıyla Al-Hilal, yıldız futbolculardan oluşan bir listede yer alan üç ismin yerini dolduracak. İlk hedef Vinicius Jr. Vinicius Jr.'in Real Madrid ile 2027 yılına kadar olan sözleşmesi bulunsa da, Al-Hilal bu transferi gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcayacak. Diğer bir olasılık ise Mo Salah'dır. Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Al-Hilal uzun zamandır Salah'a ilgisi var. Salah'ın son maçta takımının zaferini kutlamaması, Al-Hilal'a transferi için bir ipucu olarak yorumlandı. Vinicius Jr. transferi gerçekleşmezse, Al-Hilal Real Madrid'den Rodrygo'ya göz dikmeyi düşünüyordu





