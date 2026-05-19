Manchester City soll Enzo Maresca verpflichten, um die Fußstapfen von Pep Guardiola zu füllen

Der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Manchester City eine mündliche Einigung mit Enzo Maresca erzielt hat. Demnach soll Maresca einen Dreijahresvertrag bei den Engländern unterschreiben.

Er soll die großen Fußstapfen von Pep Guardiola füllen! Der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Manchester City eine mündliche Einigung mit Enzo Maresca erzielt haben.

Demnach soll Maresca einen Dreijahresvertrag bei den Engländern unterschreiben. airways die Daily Mail hatte berichtet, dassEnglischen Medien zufolge Maresca intern schon länger als idealer Guardiola-Erbe galt, sobald dieser sich entscheiden sollte, den Verein zu verlassen. Maresca arbeitete bereits als Co-Trainer unter Guardiola bei City und spielte eine wichtige Rolle beim Triple-Gewinn 2022/23. Zuvor coachte er auch die U23 der Skyblues. Nun soll Maresca an die erfolgreiche Arbeit seines ehemaligen Chefs anknüpfen.

Maresca war zuletzt im Debütjahr bei der Nationalmannschaft Italiens und absolvierte drei Spiele als Trainer. Der Vertrag des Spaniers läuft eigentlich noch bis 2027. Zuletzt hatten sich die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied aber immer mehr verdichtet. Mit der Ablösung von Guardiola endet eine Ära bei den Engländern.

Zehn Jahre lang trainierte Guardiola die Skyblues und gewann etliche Titel: Champion-League-Sieg und sechs Meistertitel. Mit dem gerade gewonnenen FA Cup holte Guardiola den Titelnummern 41. Trainer. Die Fußstapfen, in die Maresca wohl tritt, könnten also nicht größer sein. Doch Marescas Trainer-Karriere ging es bisher steil nach oben





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