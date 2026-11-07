Manchester City verliert bei Nottingham Forest und rückt vom Tabellenführer ab

Manchester City erleidet beim FC Arsenal eine unerwartete Niederlage. Die Pointedrops bei Nottingham Forest lassen den Vorsprung auf die Spitze der Premier League schmelzen und verschärfen die Titelkampf-Dynamik erheblich.

Manchester City hat in der Premier League eine bittere Überraschung hinnehmen müssen. Das Star-Ensemble unter Trainer Enzo Maresca unterlag am Spielort beim Abstiegskandidaten Nottingham Forest überraschend mit 1:3. Dieser Sieg ist für die Gäste bereits die dritte Liga-Pleite in Folge und markiert einen deutlichen Einschnitt in die aktuelle Saisonbilanz des englischen Rekordmeisters. Die Defizite bei der Konstanz werden nun immer offensichtlicher.

Dreifache Niederlage verschärft die Situation

Dieser Rückschlag folgt direkt auf zwei weitere Ausfälle in der Meisterschaft. Zuvor waren die Cityzens im Heimspiel gegen Brighton mit 0:1 leer ausgegangen. Auch das darauffolgende Duell gegen Aston Villa endete unglücklich mit einer 1:2-Niederlage für Maresca und seine Truppe. Die Serie aus drei verlorenen Partien sorgt für zunehmende Unsicherheit im Kader. Die Mannschaft wirkt in der Abwehr unsicher und im Offensivspiel fehlt oft die letzte Entschlossenheit, um Spiele sicher zu entscheiden.

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Nottingham Forest bricht Heim-Torflaute

Nottingham Forest startete mit ganz anderen Sorgen in die Partie. Oliver Glasners Mannschaft war in den neun vorausgegangenen Ligaspielen gerade einmal auf sechs Tore gekommen. Besonders dramatisch war die Lage im eigenen Stadion, wo man in vier Heimspielen noch keinen einzigen Treffer erzielt hatte. Ausgerechnet gegen den Titelaspiranten platzte nun dieser Knoten. Die Heimmannschaft nutzte die offensiven Fehler von City gnadenlos aus und führte nach der ersten Halbzeit klar mit 2:0. Der morale boost für Forest war enorm und die Hemmung vor dem Top-Team gebrochen.

Individualfehler als Auslöser der Krise

City half bei der eigenen Misere kräftig mit, da die Defensivstruktur auf der Strecke blieb. Josko Gvardiol verlor bereits in der sechsten Minute im Spielaufbau den Ball an Xaver Schlager. Jair Cunha nutzte diesen Fehler, sprintete Richtung Strafraum und brachte Nottingham in Führung. In der 18. Minute legten die Gastgeber nach. Erneut war Schlager der Wegbereiter, diesmal vollendete Liam Delap nach einem starken Sprint zum 2:0. Die City-Stars Erling Haaland und Gianluigi Donnarumma konnten nur ungläubig den Kopf schütteln. Solche technischen Mängel sind in diesem Niveau tödlich.

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Kurze Hoffnung und finale Entscheidung

Nach der Pause keimte bei Manchester City noch einmal Hoffnung auf. Rayan Cherki traf in der 52. Minute mit einem sehenswerten Dropkick zum Anschluss. Haaland hätte wenig später sogar ausgleichen können, setzte seinen Abschluss aber knapp neben das Tor. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute. Delap spielte einen Konter über Morgan Gibbs-White selbst zu Ende und schnürte seinen Doppelpack. Für den Angreifer war es ein besonderer Nachmittag, da er zuvor in 24 Spielen nur einmal getroffen hatte.

Tabellenfolgen und Blick auf die Länderspielpause

Für City ist die Niederlage ein weiterer empfindlicher Rückschlag in der Titeljagd. Weil der FC Arsenal zuvor gegen Hull City gewonnen hatte mit 1:0, beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze inzwischen sechs Punkte. Die Distanz zu den Mitfavoriten wächst zusehends, was den Druck auf Trainer Enzo Maresca erhöht. Die anstehende Länderspielpause kommt für Maresca und seine Mannschaft zur rechten Zeit, um die Fehleranalyse zu vertiefen und neue Strategien zu entwickeln, um den Anschluss in der Liga nicht endgültig zu verlieren.