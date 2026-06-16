Manchester City vor Umbruch: Enzo Maresca soll Pep Guardiola nachfolgen

Manchester City steht vor einem der spannendsten Umbrüche der vergangenen Jahre. Mit Enzo Maresca als designiertem Nachfolger von Pep Guardiola beginnt bei den Skyblues eine neue Zeitrechnung. Die Verantwortlichen arbeiten bereits an einer umfassenden Kader-Erneuerung.

Manchester City steht vor einem der spannendsten Umbrüche der vergangenen Jahre. Mit Enzo Maresca als designiertem Nachfolger von Pep Guardiola beginnt bei den Skyblues eine neue Zeitrechnung, und die Verantwortlichen arbeiten bereits an einer umfassenden Kader-Erneuerung.

Wie mehrere englische Medien berichten, wartet auf Maresca ein Team mit zahlreichen offenen Baustellen. Vor allem im Mittelfeld drohen wichtige Abgänge. Die Zukunft von Rodri sorgt intern für Unruhe. Der Spanier besitzt nur noch einen Vertrag bis 2027, während Real Madrid die Situation aufmerksam beobachten soll.

Zwar plant City weiterhin mit dem Europameister, doch ein Wechsel zu den Königlichen gilt offenbar nicht als ausgeschlossen. Fest steht bereits: Bernardo Silva wird den Klub verlassen, der Portugiese wechselt zu Real Madrid. Auch bei Mateo Kovacic deutet vieles auf einen Abschied hin.

Zudem sollen die Verantwortlichen bei passenden Angeboten für Nico Gonzalez und Tijjani Reijnders gesprächsbereit sein. Deshalb läuft die Suche nach Verstärkungen auf Hochtouren. Laut Berichten ist Elliot Anderson von Nottingham Forest das absolute Wunschziel. Besonders bemerkenswert: City soll bereits zwei Angebote abgegeben haben.

Die zweite Offerte lag demnach bei insgesamt 120 Millionen Pfund inklusive Bonuszahlungen. Nottingham Forest lehnte jedoch beide Vorstöße ab. Dennoch herrscht bei den Skyblues offenbar weiter Optimismus, den englischen Nationalspieler verpflichten zu können. Als weitere Option wird Sandro Tonali von Newcastle gehandelt.

Der Italiener dürfte allerdings ebenfalls teuer werden. Auch auf den Außenbahnen tut sich etwas Nicht nur im Mittelfeld wird umgebaut. Auf der rechten Abwehrseite fahndet City nach einem jungen Entwicklungsspieler. Namen wie Givairo Read von Feyenoord und Marco Palestra von Atalanta stehen auf der Kandidatenliste.

Auch auf dem Flügel könnte Bewegung entstehen. Hintergrund ist ein möglicher Wechsel von Savinho zu Tottenham. Die Spurs sollen rund 60 Millionen Pfund für den Brasilianer bieten. Weitere Verkäufe sind ebenfalls denkbar.

James Trafford möchte offenbar nicht länger die Nummer zwei sein, Rico Lewis gilt nach wenig Einsatzzeit als Wechselkandidat und Nathan Aké steht nur noch ein Jahr unter Vertrag. Einen Verkauf von Josko Gvardiol plant City dagegen nicht. Der Kroate soll trotz vereinzelter Gerüchte fest für die Zukunft eingeplant sein. Klar ist: Mit dem Ende der Guardiola-Ära steht Manchester City vor einem personellen Kraftakt.

Und der könnte den Klub im Sommer mehrere hundert Millionen Euro kosten





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