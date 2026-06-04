Enrique Riquelme behauptete, Erling Haaland habe eine Ausstiegsklausel für Real Madrid. Manchester City erklärt das Gerücht für unwahr und kündigt rechtliche Schritte wegen Bildmissbrauchs an. Die Familienmitglieder von Haaland bestätigen, dass keine solche Klausel existiert.

Ein umstrittenes Gerücht löste in den letzten Tagen für Aufsehen in der europäischen Fußballwelt. Der Präsidentschaftskandidat der spanischen Hauptstadt, Enrique Riquelme , behauptete in einem Fernsehinterview, dass der norwegische Torjäger Erling Haaland über eine Ausstiegsklausel verfüge, die ihm einen direkten Wechsel zu Real Madrid ermöglichen würde.

Diese Aussage ließ nicht nur die spanischen Wähler spekulieren, sondern löste auch bei Manchester City, dem derzeitigen Vertragspartner des 23‑jährigen Stürmers, eine vehemente Reaktion aus. Der Klub wies die Behauptungen entschieden zurück und betonte, dass weder im Vertrag noch in einer etwaigen Zusatzklausel ein solcher Transfermechanismus vorgesehen sei.

Darüber hinaus kündigte Manchester City an, rechtliche Schritte gegen die unberechtigte Nutzung des Bildes Haalands in Riquelmes Aussagen zu prüfen. Der Club erklärte, dass das Bildmaterial ausschließlich für offizielle Kommunikationszwecke des Vereins verwendet werde und jede kommerzielle oder politische Ausbeutung ohne Genehmigung untersagt sei. In einem offiziellen Statement hieß es, dass die Behauptung einer angeblichen Ausstiegsklausel "völlig spekulativ" und "nicht mit den vertraglichen Fakten vereinbar" sei.

Der Klub betonte zudem, dass er sämtliche rechtlichen Mittel ausschöpfen werde, um die Integrität seiner Marken- und Spielerrechte zu schützen. Die Kontroverse hat zudem die politischen Ambitionen von Riquelme und seinem Konkurrenten, dem amtierenden Bürgermeister Florentino Pérez, in ein neues Licht gerückt. Beide Kandidaten nutzten das Fußballthema, um ihre jeweiligen Wahlversprechen zu schärfen.

Während Pérez versprach, im Falle einer Wiederwahl den ehemaligen Real‑Coach José Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa zu installieren und den ehemaligen Bundesligaprofi Ibrahima Konaté, der sich kürzlich von Riquelme verabschiedet habe, in ein neues Projekt einzubinden, setzte Riquelme ein besonders auffälliges Versprechen: Sollte er am Sonntag die Wahl gewinnen, wolle er Haaland nach Madrid locken. In der Sendung "Antena 3" erklärte er, dass ein Transfer des jungen Stars nicht nur die sportliche Qualität der spanischen Hauptstadt erhöhen, sondern auch ein starkes Signal für die Zukunft des spanischen Fußballs setzen würde.

Gleichzeitig warf Riquelme einen Blick auf das Mittelfeld von Manchester City und deutete an, dass auch Rodri, der aktuelle Kapitän der englischen Mannschaft, für einen Wechsel nach Madrid in Frage käme. Diese Aussagen spiegeln einen intensiven Wettbewerb zwischen den beiden Kandidaten wider, die beide versuchen, mit spektakulären sportlichen Versprechen die Wähler zu beeindrucken. Auch die Familie und das Management von Erling Haaland ließen sich zu den Ausschreitungen äußern.

Seine Agentin Rafaela Pimenta sowie sein Vater Alf‑Inge Haaland erklärten, dass die Gerüchte zwar "unterhaltsam" seien, jedoch keinerlei Grundlage besitzen. Sie wünschten den politischen Kandidaten beiden das Beste für die anstehende Wahl, betonten jedoch gleichzeitig, dass Haaland sich vollständig auf seine sportlichen Ziele bei Manchester City konzentriere. In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es, dass Haaland keinerlei vertragliche Ausstiegsklausel besitze, die einen direkten Transfer nach Real Madrid erlauben würde, und dass jegliche Spekulationen darüber rein hypothetisch seien.

Die Familie betonte ferner, dass Haaland in dieser Saison noch wichtige Spiele für City bestreiten werde, darunter das kommende Champions‑League‑Viertelfinale. Während die Diskussionen um den möglichen Transfer weitergehen, bleibt die rechtliche Auseinandersetzung zwischen Manchester City und den spanischen Politikern offen. Beobachter vermuten, dass das Thema nicht nur sportliche, sondern auch mediale und politische Implikationen haben wird, besonders im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl in Madrid, die am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen wird





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