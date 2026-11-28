Nach der 0:4-Niederlage gegen Brentford rutscht Manchester United auf Platz 19. Trainer Mauricio Pochettino steht unter enormem Druck und kritisiert Medien gnadenlos.

Manchester United hat seine Heim-Premiere unter Trainer Mauricio Pochettino in der Premier League mit einer historischen 0:4-Niederlage gegen den FC Brentford in Old Trafford beendet. Dieses Ergebnis bedeutet für den englischen Rekordmeister den Abstieg auf Platz 19 der Tabelle und markiert den Beginn einer tiefen sportlichen Krise, die bereits neun Tage nach Pochettinos Amtsantritt eskaliert ist. Die Medienberichte nach dem Spiel sind vernichtend und zeugen von einer massiven Vertrauenskrise innerhalb und außerhalb des Klubs.

Kritik an Mauricio Pochettinos Team-Performance

Mauricio Pochettino sah sich nach dem Spiel in einer extrem schwierigen Lage, da sein Debüt auf der Tribüne des Theatre of Dreams zur Totaldemütigung wurde. Die britischen Medien nutzten den Vorfall, um scharfe Kritik an der Darstellung der Spieler und der Coaching-Entscheidungen des Argentiniers zu üben. Die Zeitung The Sun benannte das Stadion kurzerhand in Theatre of Screams um, um die Verzweiflung der Fans und die Enttäuschung über den Auftritt zu verdeutlichen.

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Der Daily Mail folgte diesem Tonfall und sprach von einer erbärmlichen Truppe, die im Liveticker regelrecht zerschmettert wurde. Die Redaktion hinterfragte öffentlich, welcher Spieler das Vertrauen von Mauricio Pochettino nicht zurückgezahlt habe. Während der Telegraph den bitteren Moment festhielt, dass die auswärts mitgereisten Fans des FC Brentford den Rekordmeister mit Sprechchören verhöhnten, verwies die BBC auf reine Panik in beiden defensiven und offensiven Reihen.

Statistische Daten zur aktuellen Leistungsanalyse

Die Zahlen hinter der aktuellen Krise bei Manchester United sind statistisch erschreckend und belegen einen langfristigen Abwärtstrend, der seit langem anhält. Der Verein hat in den letzten zehn Spielen der Premier League ohne Sieg bleiben müssen, was den längsten Negativlauf seit dem Jahr 1990 darstellt. Diese trostlose Statistik unterstreicht die Dringlichkeit der situation, in der sich das Management und das Team befinden.

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Zusätzlich dazu kassierte die Mannschaft in den vergangenen sieben Partien insgesamt 21 Gegentore, was einen Negativrekord in den Top-5-Ligen Europas bedeutet. Mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen rutscht der 20-malige Meister der zweiten Liga gefährlich ab. Sollte Schlusslicht Crystal Palace am kommenden Sonntag gegen Hull City punkten, würde Manchester United sogar auf den allerletzten Tabellenplatz abrutschen.

Reaktionen der Medien und historischen Perspektive

Die Reaktionen der Medien waren nach dem 0:4 gegen Brentford gnadenlos und zielten auf die gesamte Saisonleistung des Klubs ab. Sky-Sports-Experte Paul Merson zerlegte den lustlosen Auftritt der Stars live im Fernsehen, während der Guardian den Vorfall als den jüngsten Eintrag in einer traurigen Liste von Katastrophen bezeichnete. Diese Einheitlichkeit in der Berichterstattung zeigt, wie tief die Enttäuschung in der Öffentlichkeit verankert ist.

Vereins-Ikone Sir Alex Ferguson, der selbst auf der Tribüne saß, fing TV-Kameras des Senders NBC Sports ratlos und ungläubig ein. Der Sender nannte das Spiel ein Horror-Heimdebüt für Mauricio Pochettino, was die historische Bedeutung dieses Fehlschlags unterstreicht. Tausende Fans verließen Old Trafford noch vor dem Abpfiff, nachdem Kristoffer Ajer und der deutsche Nationalspieler Kevin Schade das 0:4-Ergebnis perfekt gemacht hatten.