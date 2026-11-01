Manchester United: 9 Spiele ohne Sieg und tiefe Krise nach Chelsea-Niederlage

Manchester United stellt einen Negativrekord auf: 9 Pflichtspiele ohne Sieg seit 1988. Trainer Michael Carrick steht unter Druck, Unai Emery gilt als Nachfolger.

Der englische Fußballriese Manchester United steckt in einer schweren Krise. Nach einer 0:2-Niederlage beim FC Chelsea hat das Team von Trainer Michael Carrick, der 45 Jahre alt ist, einen historischen Negativrekord aufgestellt. Die Red Devils sind mittlerweile seit neun Pflichtspielen in Folge ohne Sieg geblieben. Eine solche Durststrecke gab es bei dem Verein seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr. Die aktuelle Situation sorgt für massive Sorgen in der Fangemeinde und unter den Verantwortlichen des Klubs.

Historische Dürre seit 1988

Die negative Serie begann vor einigen Wochen mit einer 0:1-Niederlage gegen den Stadtrivalen Manchester City. Besonders bitter war diese Niederlage, da City zwischenzeitlich nur noch zehn Spieler auf dem Platz hatte, da ein Spieler des Feldes verwiesen wurde. Im darauffolgenden League-Cup verspielte United gegen Brighton eine 2:0-Führung und verlor das Spiel noch mit 2:3. Es folgten zwei Unentschieden in der Premier League und eine 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid in der Champions League. Zudem gab es ein weiteres Remis gegen Leeds United.

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Danach setzte es eine deutliche 1:4-Pleite gegen Como. Auch gegen Bournemouth mit einem 0:3 und gegen Chelsea mit 0:2 gab es nichts zu holen. Die Bilanz der vergangenen neun Spiele ist verheerend: sechs Niederlagen, drei Unentschieden, gerade einmal sechs eigene Tore und 18 Gegentreffer. Im Schnitt kassiert United damit zwei Tore pro Partie. Besonders bitter ist der Vergleich zur Vergangenheit: Eine solche Serie ohne Sieg gab es bei Manchester United zuletzt 1988. Damals stand Sir Alex Ferguson, der heute 84 Jahre alt ist, noch am Anfang seiner Trainerzeit bei den Red Devils. Auch wenn der Verein in der Champions League mit 4:0 gegen den Außenseiter Sabah gewann, läuft danach kaum noch etwas zusammen.

Emotionen und Druck auf den Trainer

Auch bei den United-Stars wiegt die aktuelle Krise schwer. Kapitän Bruno Fernandes, der 32 Jahre alt ist, hat nach der Chelsea-Pleite mit den Tränen gekämpft und war sichtlich emotional. Carrick lobte den Portugiesen nach dem Spiel: Er bringt uns mit seiner Erfahrung so viel. Er hat hier viel durchgemacht, viel erreicht und gezeigt, was er der Mannschaft bringen kann. Der United-Trainer hatte zuletzt eigentlich noch Rückendeckung vom Klub erhalten. Trotz der damals bereits acht Spiele andauernden Sieglos-Serie und Tabellenplatz 16 sollte der ehemalige United-Profi eine weitere Chance bekommen. Das Umfeld war sich einig, dass Geduld gefragt ist.

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Doch nach der dritten Niederlage in Folge könnte der Verein nun die Reißleine ziehen. Die Stimmung im Stadion und in der Öffentlichkeit ist schlecht. Die Medien berichten intensiv über die sportliche Talfahrt. Fans äußern ihre Unzufriedenheit öffentlich. Die Mannschaft wirkt zerstritten und unmotiviert. Die Tordifferenz spricht eine deutliche Sprache. Offensiv fehlt es an Ideen, defensiv an Sicherheit. Jeder Fehler wird skandiert. Die Spieler suchen verzweifelt nach Lösungen.

Nachfolgediskussion im Gange

Die Roten Teufel haben mehrere Trainer-Kandidaten im Kopf. Die Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie hat bereits begonnen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht Unai Emery, der aktuell Aston Villa trainiert, ganz oben auf der Liste. Der Spanier hat in der Vergangenheit gute Leistungen gebracht und könnte der rettende Engel sein. Andere Namen werden ebenfalls gerufen, aber Emery gilt als Favorit. Der Verein muss schnell handeln, um den Abstieg in der Tabelle oder noch Schlimmeres zu verhindern. Die nächste Saison steht bevor und die Situation muss sich dringend wenden.

Die Krise bei Manchester United ist mehr als nur eine sportliche Phase. Es ist eine strukturelle Probleme, die behoben werden müssen. Die Fans warten auf Wende. Der Verein hat eine lange Geschichte voller Erfolge. Diese soll zurückkehren. Bis dahin ist die Zeit schwer für alle Beteiligten. Die Verantwortung liegt bei der Führungsebene und dem Trainerstab. Sie müssen entscheiden, wer die Zukunft des Klubs bestimmt. Die Welt des Fußballs beobachtet die Entwicklung genau.