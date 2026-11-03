Manchester United besiegt AS Rom mit 3:2 nach Elfmeter-Drama

Michael Carricks Manchester United kehrt mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die AS Rom zurück. Nicolò Zaniolo, Donyell Malen und Bruno Fernandes sorgten für ein packendes Spiel.

Manchester United hat in der Premier League ein entscheidendes Kapitel umschlagen lassen und die AS Rom mit drei zu zwei Toren besiegt. Dieses Ergebnis markiert den ersten Dreierpunkt des Vereins nach neun Pflichtspielen ohne Sieg, was die sportliche Lage unter Trainer Michael Carrick erheblich entspannt. Das Match im Old Trafford war von dramatischen Wendungen geprägt, bei denen die Red Devils zunächst in einer tiefen Krise schienen, bevor sie sich in der zweiten Halbzeit zurückkämpften.

Krisenstart mit Führung für die Gäste

Der Beginn des Spiels gestaltete sich für das Heimpublikum zum Albtraum, da die AS Rom bereits in der elften Minute die Führung übernahm. Matías Soulé nutzte eine präzise Vorlage im Strafraum aus und bezwang den Keeper sicher, wodurch die Gäste überraschend in Front standen. Die Defensive von Manchester United wirkte daraufhin orientierungslos und konnte keine Gegenwehr aufbauen, was zur weiteren Schwächung der eigenen Position führte.

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Nur sieben Minuten später verschärfte sich die Situation für United drastisch, als Leny Yoro einen Ball mit der Hand im eigenen Strafraum berührte. Schiedsrichter Jesús Gil Manzano zeigte daraufhin auf den Elfmeterpunkt, wo Donyell Malen die Verantwortung übernahm und das Tor zum 2:0 verwandelte. Mit diesem zweifachen Rückstand ging es in die Kabine, wobei die Fans schwere Sorgen hegten und eine weitere Blamage befürchteten.

Wendepunkt durch Elfmeter und Disziplinprobleme

Nach der Pause präsentierte sich die Mannschaft von Michael Carrick deutlich verbessert und forcierte den Druck auf das gegnerische Tor. In der fünfzigsten Minute erkämpfte André Gomes einen Elfmeter nach einem Foul an Gianluca Mancini, doch Bruno Fernandes scheiterte zunächst am Keeper Devis Vásquez. Da mehrere Spieler der AS Rom vor dem Abpfiff in den Strafraum gelaufen waren, entschied der Schiedsrichter auf Wiederholung des Strafstoßes.

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Fernandes nutzte die zweite Chance in der fünfundfünfzigsten Minute eiskalt und traf zum Ausgleich, was die Stimmung im Stadion sofort kippen ließ. Bryan Mbeymo hatte kurz darauf die Möglichkeit zum Siegestor, sein Schuss prallte jedoch vom Pfosten ab und wurde wieder herausgespielt. United behielt weiterhin die Initiative und suchte konsequent nach dem entscheidenden Treffer, während die Defensive der AS Rom zunehmend unter Druck geriet.

Siegtreffer durch Cunha und Gelb-Rot für den Matchwinner

In der achtundachtzigsten Minute profitierte André Gomes von einem schwerwiegenden Abwehrfehler von Leonardo Balerdi und equalisierte aus kurzer Distanz. Nur drei Minuten später sorgte er für den endgültigen Durchbruch, indem er nach einer starken Vorlage des Nachwuchsspielers Shea Lacey den Ball ins kurze Eck hämmerte. Damit stand der Sieg fest und das Old Trafford feierte die spektakuläre Wende, die als wichtiger Schritt zur Stabilisierung gewertet wird.

Dennoch sorgte Gomes selbst für einen unrühmlichen Abschluss, da er nach seinem Jubel das Trikot auszog und dafür die gelbe Karte sah. In der Nachspielzeit erhielt er aufgrund eines zu spät gekommenen Zweikampfs die zweite Verwarnung und musste das Feld mit Gelb-Rot verlassen. United stand somit in Unterzahl da, hielt die Nerven jedoch bis zum Ende und sicherte den wichtigen Drei-Punkte-Erfolg für die Zukunft von Coach Michael Carrick.