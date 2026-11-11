Ein möglicher Abstieg von Manchester United in die Premier League würde den 900‑Milj.-Pfund-Vertrag mit Adidas gefährden und 90 Millionen Euro jährlich entfallen lassen. Die Vereinbarung enthält weitere finanzieller Klauseln.

Manchester United riskiert seit dem Spiel gegen den 18. Platz in der Premier League ein Abstieg in die 2. Division. Fünf Monate nach dem ersten Sieg in der neuen Saison standen die Roten Teufel nur ein Plus bei ihren Punkten an. Unter den Kopfzeilen der englischen Medien drohen nun große finanzielle Konsequenzen, wenn der Klub den Abstieg erlebt.

Vertragliche Maschinerie: Adidas‑Abstiegsklausel

Der Ausrüstungsgigant Adidas hat einen zehnjährigen Vertrag mit Manchester United, der 2023 verlängert wurde und bis 2035 läuft. Der Saldo beträgt 900 Millionen Pfund, das sind rund 107 Millionen Euro. Im Vertrag ist eine Abstiegsklausel verankert, die Adidas einseitig das Recht einräumt, die Vereinbarung mit einer Frist von einer Saison zu kündigen, falls der Klub in die 2. Liga stürzt.

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Die Bedingungen sind so gestrickt, dass die Wege zur Beendigung möglichst einfach sind. Der Vertrag würde nach Abstieg sofort zur Laufzeit von einer Saison gekündigt werden. Außerdem würde jede zukünftige Saison ohne Premier League entsprechend entfallen: Statt 90 Millionen Pfund pro Jahr würde die Zahlung nur noch 45 Millionen Pfund betragen - eine Reduktion um 50 Prozent.

Weitere finanzielle Grenzmarkierungen

Die Abstiegsklausel ist nicht die einzige Geldklausel im Vertrag. Das Fehlen einer Champions‑League‑Teilnahme betrachte Adidas als weiteren Verlustkriterium. Für jede Saison, in der Manchester United nicht an der Königsklasse teilnimmt, kann Adidas die garantierten Zahlungen um zehn Millionen Pfund kürzen. Für die Saison 2025/26 wurde diese Kürzung bereits fällig, da United in der Champions League nicht vertreten war.

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Diese beiden Abschläge bedeuten bereits ein gelungener wirtschaftlicher Falluntersatz. Eine abstiegsbedingte Kündigung setzt noch einen Schritt weiter auf den finanziellen Abschlag.

Auswirkung auf die Zukunft des Klubs

Die finanziellen Richtlinien des Vertrags sind eine Realität, für die sich der Club bereits anmeldet. Die Durchschnittslinie der Einnahmen wäre in einen Abstiegsszenario gleichbedeutend mit einem Abzug von 400 Millionen Pfund über die restlichen Jahre des Vertrags. Das Projekt des Vereins, die Stadionexpansion und die Spielergewinnungen wären somit stark eingeschränkt.

Der Abstieg würde den Verein nicht nur sportlich erschüttern, sondern himmelhoch steigen die Wahrscheinlichkeit, dass lange verhandelte Vereinbarungen und wirtschaftliche Preisstrukturen überschrieben werden. Die Messung der Gewinnerkennung und das Vertrauen der Fans wird in einem solchen Szenario stark belastet, und die Ausrüstungslösungen bleiben ein großer Faktor des Risikos für die nächste Saisonplanung.

Die Folge: Der nichtabstiegende Kurs, die Vertragsverhandlung mit Adidas und die Einhaltung der Fußball-­Regeln werden die Zukunft der Roten Teufel deutlich beeinflussen. Die Klubführung und das Board müssen die Bestimmungen genau prüfen und Strategien entwickeln, um sich gegen rechtliche und finanzielle Konsequenzen abzusichern. Anwälte, Personal und Trainerkuppel werden dafür in den nächsten Wochen involviert werden, um Daten und Informationen mit einem hohen Level zu nutzen. Die Welt des Profisports kommt somit ein weiteres Abriss mit hoher Dimension vor.