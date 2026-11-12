Manchester United entlässt Coach Michael Carrick nach schwachem Saisonstart

Manchester United hat Michael Carrick als Trainer gefeuert. Ein Champions-League-Sieg rettete seine Stelle nicht. Mauricio Pochettino gilt als Nachfolger für die Premier-League-Saison.

Der englische Traditionsklub Manchester United hat seinen Cheftrainer Michael Carrick überraschend entlassen. Die Entscheidung fiel nach einer enttäuschenden laufenden Saison, in der das Team nur einen Sieg in der Premier League errungen hat. Damit belegt die Mannschaft den Abstiegskampf und ist das einzige Team mit dieser miserabilen Statistik.

Sieg gegen Rom rettete den Job nicht

Ein emotionaler 3:2-Erfolg in der Champions League gegen die AS Roma, bei dem Manchester United von 0:2 zurückkämpfte, konnte die Entlassung von Michael Carrick nicht verhindern. Das Spiel am Mittwoch war das einzige Erfolgserlebnis des Trainers in elf Partien wettbewerbsübergreifend. Offiziell machte der Klub die Trennung über seine sozialen Kanäle bekannt, nachdem sich die Entlassung bereits in den Tagen zuvor abgezeichnet hatte.

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Detaillierte Begründung des Vereins

In einem offiziellen Statement würdigt Manchester United die Leistungen von Michael Carrick in der vergangenen Spielzeit. Der Verein betont, dass Carrick im Januar zurückkehrte und die Mannschaft mit zwölf Siegen aus den verbleibenden 17 Spielen der Saison 2025/26 auf den dritten Platz der Premier League führte. In diesem Zeitraum sammelte das Team die meisten Punkte der gesamten Liga. Trotz dieser früheren Erfolge hält der Klub eine Veränderung für notwendig, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Entscheidungsträger und neuer Trainer

Laut Berichten der englischen Medien fiel die Entscheidung für den Rauswurf am Mittwoch bei einem Gespräch in Monaco. Anwesend waren Geschäftsführer Omar Berrada, Sportdirektor Jason Wilcox und Klub-Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe. Bereits zuvor hatten sich Berrada und Wilcox für einen Trainerwechsel ausgesprochen. Als direkter Nachfolger von Carrick gilt US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino.

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Karrierehürden und vertragliche Details

Die Situation ist komplex, da Mauricio Pochettino noch bis 2030 beim US-amerikanischen Verband unter Vertrag steht. Ihm soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen Euro zustehen. Dennoch ist der Klub laut britischen Zeitungen wie The Athletic mit der Verpflichtung von Pochettino einig. Interessanterweise leitete Michael Carrick bis Mittwoch noch zwei Trainingseinheiten der Red Devils.

Zukunftsaussichten für das Team

Die Entlassung markiert einen tiefen Einschnitt für Manchester United. Die Fans und die Vereinsführung hoffen nun auf eine Trendwende unter der neuen Führung von Mauricio Pochettino. Die vergangenen Wochen zeigten, dass die aktuelle Strategie nicht funktioniert. Mit Carrick verlässt eine Legende des Clubs, die sich auch als Trainer durch höchste Hingabe ausgezeichnet hat. Die Zukunft liegt nun bei den neuen Verantwortlichen.