Erik ten Hag wurde als Trainer von Manchester United entlassen. Lisandro de Ligt steht vor dem zwölften Sommer mit neuem Chef. Mauricio Pochettino ist als Nachfolger favorisiert.

Lisandro de Ligt steht erneut vor einem Neustart bei Manchester United. Der niederländische Innenverteidiger wird sich auch in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2027/28 auf einen neuen Cheftrainer einstellen müssen. Dies bedeutet, dass es im kommenden Sommer der zwölfte Zeitpunkt in Folge sein wird, an dem der Abwehrspieler einen neuen Trainer bei seiner jeweiligen Station begrüßt. Die aktuelle Entwicklung bei den Red Devils führt also zu einer weiteren Unterbrechung der Kontinuität in de Ligts Karriere.

Karriere-Statistik von Lisandro de Ligt

Die bemerkenswerte Statistik von Lisandro de Ligt bleibt unübertroffen. Seit seinem Profidebüt bei Ajax Amsterdam im Jahr 2016 hat der Verteidiger zu Beginn jeder neuen Saison unter einem anderen Cheftrainer gespielt. Elf Spielzeiten und elf verschiedene Trainer begleiten diesen ungewöhnlichen Rekord durch seine Profilaufbahn. Diese Serie hält an, da die Entlassung von Erik ten Hag bei Manchester United für den notwendigen Wechsel sorgt. Für de Ligt bedeutet dies, dass die Serie der jährlichen Trainerwechsel nahtlos fortgesetzt wird.

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Interessant ist dabei die historische Verbindung zu Erik ten Hag. Mit dem Niederländer traf de Ligt bereits zweimal auf denselben Cheftrainer. Die erste Zusammenarbeit begann bei Ajax Amsterdam, wo Ten Hag ihn förderte. Später folgte die gemeinsame Zeit bei Manchester United. Trotz dieser doppelten Bekanntschaft gab es dennoch keine längere Zusammenarbeit, die sich über mehrere Saisonstarts hinweg erstreckte. Jede Phase endete vorzeitig, bevor eine stabile Long-term-Struktur entstehen konnte.

Hintergründe zur Entlassung von Erik ten Hag

Erik ten Hag hatte die Verantwortung bei Manchester United erst im Januar 2026 offiziell und fest übernommen. Im Mai erhielt der Engländer einen vertraglichen Schutz bis zum Jahr 2028. Dennoch zog der Klub nach einem als enttäuschend empfundenen Saisonstart die Reißleine. Die sportliche Leistung reichte nicht aus, um die langfristige Planung zu rechtfertigen. Die Verantwortlichen entschlossen sich zu einer sofortigen Trennung, um neue Impulse zu setzen.

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Diese Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die Kaderplanung und die psychologische Vorbereitung der Spieler. Für Lisandro de Ligt bedeutet der Ausfall des bisherigen Trainers einen zusätzlichen organisatorischen Aufwand. Die Gewissheit über die taktischen Ausrichtungen und die langfristigen Pläne muss nun von Grund auf neu erarbeitet werden. Die Unsicherheit in der Vorphase der neuen Saison stellt eine weitere Hürde für die Kontinuität im Team dar.

Verhandlungen mit Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino wird bereits als potenzieller Nachfolger gehandelt. Laut Berichten von "The Athletic" haben sich die Verantwortlichen der "Red Devils" bereits auf einen Nachfolger verständigt. Mauricio Pochettino, der derzeit als Nationaltrainer der USA fungiert, soll einem Wechsel nach Manchester bereits zugestimmt haben. Die Gespräche mit dem US-Verband laufen noch, aber eine Einigung wird zeitnah erwartet. Dies deutet auf eine beschleunigte Suche nach Lösungen hin.

Die Situation ist brisant, da die Verpflichtung von Pochettino von externen Faktoren abhängt. Für die US-Auswahl stehen in den kommenden Tagen noch zwei wichtige Partien gegen Haiti in der CONCACAF Nations League auf dem Programm. Diese Spiele finden am 14. und 18. November statt. Die Teilnahme de Ligt an den Verhandlungen könnte durch diesen nationalen Pflichtkampf beeinträchtigt oder verzögert werden. Die Logistik der Vertragsunterzeichnung muss mit dem Turnierkalender abgestimmt werden.

Prognose und Auswirkungen auf die Spieler

Falls die Einigung mit Mauricio Pochettino zeitnah gelingt, wird sich die Situation bei Manchester United schnell stabilisieren können. Dennoch bleibt für Lisandro de Ligt die Realität bestehen, dass er sich auf eine neue taktische Philosophie einstellen muss. Die Nummer zwölf im Kalender der Trainerwechsel ist ein Indikator für die instabile Lage in den oberen Reihen der Bundesliga und der Premier League. Kontinuität ist in diesem Umfeld zur Seltenheit geworden.

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Die Fans und die Medien beobachten diese Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit. Ein neuer Trainer verspricht oft eine neue Energie und einen anderen Fokus im Training. Für de Ligt ist es eine gewohnte Situation, sich schnell anzupassen. Seine Karriere ist geprägt von der Fähigkeit, sich in neue Systeme einzufügen. Die Erwartungshaltung an die kommende Saison 2027/28 ist trotz der personellen Umbrüche hoch. Der Fokus liegt nun darauf, die neue Führungspersönlichkeit schnellstmöglich zu integrieren.