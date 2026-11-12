Manchester United feuert Trainer Michael Carrick nach acht Spielzeiten ohne Sieg

Manchester United trennt sich nach katastrophalem Saisonstart von Cheftrainer Michael Carrick. Der Verein steht auf dem 18. Platz. Diego Simeone gilt als möglicher Nachfolger.

Manchester United hat offiziell die Trennung von Cheftrainer Michael Carrick bekanntgegeben. Die Entscheidung fiel nach einem extrem enttäuschenden Start in die aktuelle Premier-League-Saison. Der 45-jährige Ex-Profi muss seinen Posten als sportlicher Leiter der roten Teufel räumen. Der Klub kommunizierte diese Personalie direkt über seine sozialen Medien.

Statistische Krise im Tabellenkeller

Die sportliche Basis für diese harte Maßnahme bildet eine katastrophale Statistik. In der aktuellen Saison hat Manchester United gerade einmal einen einzigen Sieg errungen. Damit hat das Team lediglich acht Punkte auf dem Konto. Diese geringe Punkteausbeute führt dazu, dass die Red Devils momentan auf dem 18. Tabellenplatz der Premier League stehen. Sie befinden sich damit direkt mitten im Abstiegskampf der englischen Liga.

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Ein besonders besorgniserregender Aspekt ist die lange Durststrecke der Mannschaft. Manchester United wartet mittlerweile seit acht Ligaspielen in Serie auf einen weiteren Sieg. Selbst beim spektakulären 4:4-Unentschieden gegen einen Gegner gelang kein victory. Diese Serie unterstreicht die tiefe sportliche Krise, die zum Wechsel führen musste.

Entscheidung auf höchster Ebene in Monaco

Die finale Entscheidung über Carricks Zukunft wurde am Mittwoch in Monaco getroffen. Dort trafen sich die entscheidenden Führungskräfte des Klubs zu einer strategischen Sitzung. Anwesend waren der Geschäftsführer Omar Berrada und der Sportdirektor Jason Wilcox. Sie berieten sich direkt mit dem Klub-Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe.

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Der Fokus der Gespräche lag auf der aktuellen sportlichen Krise und den notwendigen Konsequenzen. Laut britischen Medienberichten hatten Omar Berrada und Jason Wilcox bereits vor dem Treffen in Monaco klar eine Trennung von Michael Carrick gefordert. Die Haltung der sportlichen Leiter war also eindeutig, bevor auch Sir Jim Ratcliffe zustimmte.

Im offiziellen Statement des Vereins heißt es, dass ein Wechsel notwendig sei, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Der Verein betonte, dass der Schluss extrem schwierig sei, aber die Enttäuschung über den Saisonstart unübersehbar war. Die Kommunikation zielte darauf ab, die Unausweichlichkeit der Maßnahme zu unterstreichen.

Vorherige Erwartungen und aktuelle Nachfolgespräche

Carricks Amtszeit begann im Januar 2026 zunächst vielversprechend. Er übernahm die Mannschaft nach der Entlassung von Rúben Amorim zunächst als Interimstrainer. In dieser kurzen Phase führte er Manchester United erfolgreich zurück in die Champions League. Aufgrund dieses Erfolgs wurde er im Mai 2026 zum permanenten Cheftrainer befördert.

Michael Carrick unterschrieb zu diesem Zeitpunkt einen langen Vertrag bis zum Jahr 2028. Die Erwartungen an ihn waren hoch, da er die Mannschaft vor dem Absturz bewahrt hatte. Doch die aktuelle Entwicklung hat diese Hoffnungen zunichte gemacht. Die Performance in der Liga entspricht nicht den Ambitionen des Rekordmeisters.

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Laut englischen Medienberichten gilt der argentinische Trainer Diego Simeone als möglicher Nachfolger von Michael Carrick. Nach Informationen von "The Athletic" haben sich die Verantwortlichen von Manchester United bereits mit dem ehemaligen Atletico-Madrid-Trainer über die Vertragsbedingungen geeinigt. Diese Gerüchte deuten auf eine schnelle Lösung hin.

Finanzielle Hürden und der entscheidende Test

Die Verpflichtung von Diego Simeone ist jedoch nicht trivial. Der Trainer besitzt in den USA noch einen Vertrag, der bis zum Jahr 2030 läuft. Eine Ausstiegsklausel soll bei rund neun Millionen Euro liegen. Diese finanzielle Hürde muss noch überwunden werden, um den Wechsel möglich zu machen. Manchester United muss also verhandeln, statt einfach kaufen zu können.

Bis zum nächsten Premier-League-Spiel bleibt Manchester United nicht viel Zeit. Nach der aktuellen Länderspielpause wartet ein extrem schwerer Gegner. Am 22. November spielt das Team ausgerechnet gegen den Erzrivalen Liverpool. Dieses Duell findet an der Anfield Road statt.

Der Druck auf die neue Führung und das Team ist damit enorm. Ein sofortiger Neustart gegen Liverpool ist notwendig, um die Abstiegsspirale zu durchbrechen. Die Fans und das Management erwarten eine sofortige Wende. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Diego Simeone oder ein interiner Nachfolger die Wende schaffen kann.